Третья попытка: в Волгограде чиновники снова пытаются купить 10 авто за 20 млн рублей





В третий раз пытается объявить закупку 10 легковых машин за 20 млн рублей администрация Волгоградской области. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт государственных закупок. Первый аукцион УФАС заблокировало по жалобе гражданского активиста в связи с выявлением нарушений российского законодательства о закупках. Вторая попытка провалилась буквально несколько дней назад из-за отклонения комиссией всех заявок участников торгов.

Волгоградец Евгений Кочегин, обратившийся в антимонопольный орган, считает, что заказчик ограничивал конкуренцию и создавал преимущественное положение для поставщика машин марки «Toyota Camry» в комплектации «Элеганс Safety». Общественник также полагает, что подогрев передних и задних сидений не является обязательной характеристикой. А приобретение машин высокого класса с ценой до 2 миллионов рублей является нарушением приказа и правил формирования закупки, определенных управлением делами администрации Волгоградской области. Изначально в технической документации к закупке значились и другие требования с претензией на роскошь – к примеру, обивка салона натуральной кожей и аудиосистема с системой подключения к Bluetooth. При повторном объявлении закупки эти пункты были удален.

При размещении госзаказа в третий раз администрация области указала, что машины могут иметь любую обивку (из искусственной, натуральной или комбинированной кожи). От опции подогрева всех сидений заказчик при этом не отказался. Также отмечено, что легковушки должны быть оснащены автоматической коробкой передач, задними датчиками парковки или камерами заднего вида.

В администрации Волгоградской области ранее объясняли целесообразность дорогостоящих автопокупок заменой старого парка. В частности, изрядно поизносились три «Toyota Land Cruiser 120» (2006 и 2011 года выпуска), два «MITSUBISHI OUTLANDER» (2008 г.в), три «Hyundai» (2007 г.в) «Toyota Camry» (2008 г.в), «Hyundai ELANTRA» (2011 г.в).



