В Волгограде вычислили нечестного клиента банка по видеозаписи





Оперативники уголовного розыска установили в Волгограде личность мужчины, который забрал из банкомата деньги рассеянной горожанки. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в УМВД России по г. Волгограду, в начале марта в дежурную часть Центрального отела полиции обратилась 46-летняя женщина с заявлением о краже денег.

Она пояснила, что по невнимательности оставила в купюроприемнике банкомата 20 тысяч рублей. Вернувшись через некоторое время, наличности она не обнаружила. По сведениям банка, оставленные деньги обратно в терминал в автоматическом режиме не были помещены.

Просмотрев видеозапись, оперативники установили, что деньги из терминала забрал 38-летний местный житель. Он сознался в содеянном. По факту кражи следователями возбуждено уголовное дело.



