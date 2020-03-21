В Волгограде вычислили нечестного клиента банка по видеозаписи

Расследования 21.03.2020 13:14
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21.03.2020 13:14
Оперативники уголовного розыска установили в Волгограде личность мужчины, который забрал из банкомата деньги рассеянной горожанки. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в УМВД России по г. Волгограду, в начале марта в дежурную часть Центрального отела полиции обратилась 46-летняя женщина с заявлением о краже денег.
Она пояснила, что по невнимательности оставила в купюроприемнике банкомата 20 тысяч рублей. Вернувшись через некоторое время, наличности она не обнаружила. По сведениям банка, оставленные деньги обратно в терминал в автоматическом режиме не были помещены.
Просмотрев видеозапись, оперативники установили, что деньги из терминала забрал 38-летний местный житель. Он сознался в содеянном. По факту кражи следователями возбуждено уголовное дело.
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