



В Волгоградской области создали «горячую линию» для предпринимателей. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области, «горячая линия» организована для обеспечения постоянной связи с предпринимателями, чтобы они могли получить актуальную информацию о действующем комплексе мер поддержки, а также для выявления наиболее острых потребностей бизнеса и оперативного внедрения новых видов помощи.

Телефон новой горячей линии: 8(8442) 32-00-05. С понедельника по четверг звонки будут принимать с 8.30 до 17.30, в пятницу — до 16.30. Кроме того, остается доступным номер горячей линии по мерам поддержки бизнеса: 8 (800) 302-3-203.

Отметим, центр «Мой бизнес» продолжает оказывать бесплатные консультации по актуальным вопросам ведения предпринимательской деятельности, а также принимает заявки на получение финансовой и нефинансовой поддержки. При этом для предупреждения возникновения и распространения в регионе коронавирусной инфекции + все запланированные ранее консультации, образовательные программы, тематические семинары проведут в онлайн-режиме. Участие предпринимателей в зарубежных и российских выставках переносится на более поздний срок.

Напомним, с 16 марта 2020 года на территории Волгоградской области введен режим повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств. Создан оперативный штаб во главе с губернатором.

Ранее ИА "Высота 102" сообщало о возникших проблемах в связи со сложившейся ситуацией у рестораторов. По данным Торгово-промышленной палаты, из-за пандемии могут разориться около 3 миллионов предпринимателей, увольнение грозит почти 9 миллионам россиян.