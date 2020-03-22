



В нарушении природоохранного законодательства прокуроры уличили крупного производителя пищевой пленки в Волгограде. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Светлана Чайковская, в отношении АО "СилдЭйркаустик" возбуждено пять дел об административном правонарушении по ст.ст. 8.1, 19.20, ч. 3 ст. 8.21 КоАП РФ . Общая сумма штрафов составила 11 тысяч рублей.

В ходе проверки было установлены факты осуществления организацией обработки отхода 4 класса опасности - отходов ПВХ - в отсутствие лицензии, отсутствие согласованного в установленном порядке плана мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий.

Кроме того, предприятие эксплуатировало пылегазоочистное оборудование, паспорта на которое не соответствуют установленным законодательством требованиям.

В адрес руководства организации внесено представление об устранении выявленных нарушений.



