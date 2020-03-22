Экология 22.03.2020 10:56
0
22.03.2020 10:56
В нарушении природоохранного законодательства прокуроры уличили крупного производителя пищевой пленки в Волгограде. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Светлана Чайковская, в отношении АО "СилдЭйркаустик" возбуждено пять дел об административном правонарушении по ст.ст. 8.1, 19.20, ч. 3 ст. 8.21 КоАП РФ . Общая сумма штрафов составила 11 тысяч рублей.
В ходе проверки было установлены факты осуществления организацией обработки отхода 4 класса опасности - отходов ПВХ - в отсутствие лицензии, отсутствие согласованного в установленном порядке плана мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий.
Кроме того, предприятие эксплуатировало пылегазоочистное оборудование, паспорта на которое не соответствуют установленным законодательством требованиям.
В адрес руководства организации внесено представление об устранении выявленных нарушений.
Реклама
В условиях половодья Волжская ГЭС наращивает сбросы воды20.03.2020 15:23
Экология 20.03.2020 15:23
В АО «КАУСТИК» состоялось выездное заседание Экологического совета при Волгоградской областной Думе19.03.2020 15:23
Экология 19.03.2020 15:23
Весенние посадки стартовали в ЦПКиО Волгограда18.03.2020 12:22
Экология 18.03.2020 12:22
На Волге началось раннее весеннее половодье16.03.2020 13:08
Экология 16.03.2020 13:08
Мусорный полигон под Волгоградом заработал кучу штрафов на миллион рублей13.03.2020 15:34
Экология 13.03.2020 15:34
В частном секторе Волгограда прибрались после жалоб жителей13.03.2020 08:44
Экология 13.03.2020 08:44
Госзаказ на строительство плотин в Волгоградской области на полмиллиарда рублей вызвал вопросы11.03.2020 20:09
Экология 11.03.2020 20:09
В Волгоградской области «трещит по швам» недавно отремонтированная плотина08.03.2020 20:45
Экология 08.03.2020 20:45
В Волгоградской области село заставляют готовиться к паводку08.03.2020 19:11
Экология 08.03.2020 19:11
Роспотребнадзор подтвердил существование «крысиного рая» в волгоградском поселке05.03.2020 08:12
Экология 05.03.2020 08:12
Проекты экологического просвещения получат увеличенные гранты от РУСАЛа02.03.2020 17:24
Экология 02.03.2020 17:24
Жизнь по самым высоким стандартам: «ЕвроХим» улучшает экологическую обстановку в регионах присутствия02.03.2020 12:04
Экология 02.03.2020 12:04
Прокурор потребовал обследовать дамбы в Камышинском районе01.03.2020 18:45
Экология 01.03.2020 18:45
В Волгоградской области освоят еще полмиллиарда бюджетных рублей на строительстве плотин29.02.2020 11:33
Экология 29.02.2020 11:33
В Красноармейском районе Волгограда «убийцам тополей» пригрозили штрафом28.02.2020 11:21
Экология 28.02.2020 11:21
Реклама