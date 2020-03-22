Экология

В Волгограде производителя пищевой пленки наказали за отсутствие лицензии

Экология 22.03.2020 10:56
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22.03.2020 10:56


В нарушении природоохранного законодательства прокуроры уличили крупного производителя пищевой пленки в Волгограде. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Светлана Чайковская, в отношении АО "СилдЭйркаустик" возбуждено пять дел об административном правонарушении по ст.ст. 8.1, 19.20, ч. 3 ст. 8.21 КоАП РФ . Общая сумма штрафов составила 11 тысяч рублей.
В ходе проверки было установлены факты осуществления организацией обработки отхода 4 класса опасности - отходов ПВХ - в отсутствие лицензии, отсутствие согласованного в установленном порядке плана мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий.
Кроме того, предприятие эксплуатировало пылегазоочистное оборудование, паспорта на которое не соответствуют установленным законодательством требованиям.
В адрес руководства организации внесено представление об устранении выявленных нарушений.

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