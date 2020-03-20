



Правительство России выделяет дополнительные средства регионам для поощрения врачей и сотрудников Роспотребнадзора за работу в условиях предупреждения распространения коронавируса. Как сообщает ИА «Высота 102», опубликовано соответствующее постановление, подписанное премьером Михаилом Мишустиным. В частности, по линии Минздрава выделяется около 10,2 млрд рублей на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медработникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая короновирусная инфекция, и лицам из группы риска заражения этой инфекцией. В среднем каждый регион получит примерно по 100 миллионов рублей на эти цели.

Также более 1,6 миллиарда рублей из федерального бюджета предназначено сотрудникам управлений Роспотребнадзора, работающих в усиленном режиме в связи с принимаемыми мерами по недопущению распространения коронавируса в регионах.

Напомним, власти региона заверяют, что в Волгоградской области нет ни одного случая заражения коронавирусом. В настоящее время на самоизоляции находятся 220 человек, в стационарах - 26 человек с подозрением на инфекцию.



