В Волгограде вынесли приговор сиделке за жестокое убийство инвалида





Сегодня приговором областного суда 52-летняя жительница Кировского района Волгограда Елена Ревенкова признана виновной в убийстве беспомощного старика, сообщает ИА «Высота 102» . Женщину приговорили к 12 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Государственное обвинение по уголовному делу поддерживалось прокуратурой Волгоградской области. По информации старшего помощника прокурора региона Оксаны Чередининой, в судебном заседании установлено, что Ревенкова 30 января 2019 года распивала спиртные напитки в квартире 81-летнего инвалида I группы, за которым с сентября 2018 года по договору с родственниками была закреплена в качестве сиделки.

Увидев, что пенсионер снял с себя индивидуальное средство гигиены, женщина начала оскорблять его. В ходе возникшей ссоры сиделка нанесла прикованному к постели инвалиду многочисленные удары утюгом и ножом. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Сиделка не пыталась скрыться и, переночевав в квартире, вышла в магазин.

В это же время в квартиру пришли сын и дочь пенсионера. Обнаружив труп отца, они вызвали полицию.

Вину в содеянном сиделка полностью признала.

Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.

Приговор в законную силу не вступил.



