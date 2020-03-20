Происшествия

Волгоградская полиция ищет распространителей фейков о коронавирусе

Происшествия 20.03.2020 09:37
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20.03.2020 09:37


Полицейскими в Волгоградской области выявлены факты распространения не соответствующих действительности сведений о коронавирусной инфекции и принимаемых мерах по предупреждению ее возникновения и распространения. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, такие случаи выявлены в ходе мониторинга социальных сетей.
Как поясняется, речь идет о сообщениях по поводу якобы заболевших коронавирусной инфекцией гражданах на территории Волгоградской области, использовании специальной военной техники для дезинфекции, проникновении в квартиры граждан злоумышленников под предлогом обязательной дезинфекции от коронавируса и совершении тяжких преступлений.
"Данная информация является ложной, подобных фактов не зарегистрировано", - отмечается в сообщении ГУ МВД по региону.
В настоящее время проводятся мероприятия по установлению лиц, распространивших заведомо недостоверную информацию, чтобы привлечь их к ответственности по ч. 9 ст. 13. 15 КоАП РФ.
За совершение данного правонарушения предусмотрено наказание в виде административного штрафа на граждан в размере от 30 до 100 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой; на должностных лиц - от 60 до 200 тысяч рублей; на юридических лиц - от 200 до 500 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой.
Отметим, что по данным оперативного штаба Волгоградской области заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа в Волгоградской области не зарегистрировано.

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