Экономика

Волгоградские налоговики переходят на особый режим работы

Экономика 19.03.2020 16:38
0
19.03.2020 16:38


На дистанционное общение с гражданами в связи с распространением коронавируса нового типа COVID-19 переходят налоговые инспекции Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в УФНС России по региону, такое решение принято в целях защиты населения Волгоградской области. Жителям рекомендуют отложить в ближайшее время личное посещение налоговых инспекций.
Отмечается, что получить услуги ФНС России и необходимую информацию можно дистанционно, используя средства бесконтактного взаимодействия. Это можно сделать на официальном сайте ФНС России, где размещено более 60 электронных сервисов, с помощью "Личных кабинетов", по телефону Единого контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22, телефонам инспекций, или обратиться в налоговый орган с помощью Единого портала госуслуг.
Налогоплательщики, которые все-таки решили обратиться в налоговый орган, должны учитывать, что оперзалы теперь работают в особом режиме.
"Прием налогоплательщиков в операционных залах инспекций осуществляется только по предварительной записи. Планировать свой визит необходимо заранее", - пояснили в УФНС России по региону. О своем посещении необходимо уведомить минимум за один день. Предварительная запись осуществляется на главной странице сайта ФНС России в разделе "Сервисы" - "Онлайн запись на прием в инспекцию".
Отмечается, что без предварительной записи прием налогоплательщиков в операционных залах инспекций осуществляться не будет.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома,офиса.Необходима консультация

Урны, контейнеры, щетинистое покрытие. 95 50 05; 95 50 06

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.
Экономика
19.03.2020 17:06
Экономика 19.03.2020 17:06
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.03.2020 14:46
Экономика 19.03.2020 14:46
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.03.2020 12:20
Экономика 19.03.2020 12:20
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.03.2020 16:03
Экономика 18.03.2020 16:03
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.03.2020 11:48
Экономика 18.03.2020 11:48
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.03.2020 10:58
Экономика 18.03.2020 10:58
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.03.2020 17:25
Экономика 17.03.2020 17:25
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.03.2020 14:55
Экономика 17.03.2020 14:55
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.03.2020 09:35
Экономика 17.03.2020 09:35
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.03.2020 20:18
Экономика 16.03.2020 20:18
Комментарии

0
Далее
Экономика
16.03.2020 18:54
Экономика 16.03.2020 18:54
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.03.2020 16:13
Экономика 16.03.2020 16:13
Комментарии

0
Далее
Экономика
16.03.2020 15:29
Экономика 16.03.2020 15:29
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.03.2020 13:47
Экономика 15.03.2020 13:47
Комментарии

0
Далее
Экономика
13.03.2020 10:33
Экономика 13.03.2020 10:33
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:09
«Будет апрель, вы уверены?»: Волгоградцы сбегают от вирусных новостей на свежий воздух (ФОТОРЕПОРТАЖ)Смотреть фотографии
17:06
В День клиента Сбербанк рассказал истории обслуживания из жизни своих клиентовСмотреть фотографии
16:38
Волгоградские налоговики переходят на особый режим работыСмотреть фотографии
16:10
В Волжском уличенному в мошенничестве экс-депутату доверили строительство детсадаСмотреть фотографии
15:43
В Волгограде работодатель лишил офис-менеджера детского пособияСмотреть фотографии
15:32
В Волгограде осудили рядового за избиение командира ротыСмотреть фотографии
15:23
В АО «КАУСТИК» состоялось выездное заседание Экологического совета при Волгоградской областной ДумеСмотреть фотографии
14:46
Интернет-сервисы «Россетей» стали быстрее и безопаснееСмотреть фотографии
14:16
В Волгограде глава облздрава ответил на критику методов борьбы с коронавирусомСмотреть фотографииCмотреть видео
13:56
В Волгограде определили срок жизни дорожной разметкиСмотреть фотографии
12:53
В Волгоградской области появилась первая версия гибели пенсионера при пожареСмотреть фотографии
12:20
Олег Савченко: мировой финансовый кризис укрепит и мобилизирует промышленность Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:58
"Наследившего" чиновника администрации Астраханской области исключили из членов Волгоградского облизбиркомаСмотреть фотографии
11:51
В Волгограде отменили конкурс на передачу в концессию фотофиксации нарушений ПДДСмотреть фотографии
11:36
Набитый икрой щуки грузовик задержали под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:05
Облздрав Волгоградской области понудили ежемесячно закупать лекарства для инвалида на 100 тысяч рублейСмотреть фотографии
10:05
В Волгограде все спокойно: на брифинге по коронавирусу прояснили ситуациюСмотреть фотографии
09:22
В Волгоградской области сгорели два дома под одной крышей, есть погибшийСмотреть фотографии
19:59
Фанаты волгоградского «Ротора» получили условно за матСмотреть фотографии
19:06
Конкурс «Лидеры России. Политика» рассорил молодых парламентариев Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:51
Ножом в сердце: в Волгограде на улице нашли труп женщиныСмотреть фотографии
18:47
В Волгограде избрали меру пресечения директору мясокомбината за избиение полицейскихСмотреть фотографии
17:46
В Волгограде федеральные ведомства и суды закрылись от больных и постороннихСмотреть фотографии
16:12
Посредник при передаче взятки начальнику жилинспекции Волгограда идет под судСмотреть фотографии
16:03
Россельхозбанк: большинство заявок на сельскую ипотеку подали семейные пары – исследованиеСмотреть фотографии
15:46
"Сахар уже подорожал": волгоградцы запасаются мукой и "макарошками"Смотреть фотографии
14:58
Проживавшему в двухэтажном особняке в Волгограде генералу дали 12 лет за взяткуСмотреть фотографии
14:26
В Волгограде квартирант до смерти избил хозяина жильяСмотреть фотографииCмотреть видео
13:28
Под Волгоградом задержали рыболовецкий катер с браконьерским уловомСмотреть фотографииCмотреть видео
13:01
Для тех, кто дома: «Ростелеком» обеспечит общение без ограниченийСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 