Волгоградские налоговики переходят на особый режим работы

Экономика 19.03.2020 16:38
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19.03.2020 16:38
На дистанционное общение с гражданами в связи с распространением коронавируса нового типа COVID-19 переходят налоговые инспекции Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в УФНС России по региону, такое решение принято в целях защиты населения Волгоградской области. Жителям рекомендуют отложить в ближайшее время личное посещение налоговых инспекций.
Отмечается, что получить услуги ФНС России и необходимую информацию можно дистанционно, используя средства бесконтактного взаимодействия. Это можно сделать на официальном сайте ФНС России, где размещено более 60 электронных сервисов, с помощью "Личных кабинетов", по телефону Единого контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22, телефонам инспекций, или обратиться в налоговый орган с помощью Единого портала госуслуг.
Налогоплательщики, которые все-таки решили обратиться в налоговый орган, должны учитывать, что оперзалы теперь работают в особом режиме.
"Прием налогоплательщиков в операционных залах инспекций осуществляется только по предварительной записи. Планировать свой визит необходимо заранее", - пояснили в УФНС России по региону. О своем посещении необходимо уведомить минимум за один день. Предварительная запись осуществляется на главной странице сайта ФНС России в разделе "Сервисы" - "Онлайн запись на прием в инспекцию".
Отмечается, что без предварительной записи прием налогоплательщиков в операционных залах инспекций осуществляться не будет.
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