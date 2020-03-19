Интернет-сервисы «Россетей» стали быстрее и безопаснее





Энергетики из «Россетей» приняли решение о закрытии с 18 марта своих центров обслуживания на территории 19 регионов. Подчеркивается, что это временно, а получить необходимые услуги можно будет онлайн.

«Новые известия» пишут , что кроме того, с 19 марта прекращают работу сервисные центры еще в восьми субъектах страны. Тем не менее компания не отказывается от своих клиентов и продолжает работать с ними. Все заявки населения будут приниматься в полном объеме. Подчеркивается, что для этого население может воспользоваться Интернетом или позвонить на горячую линию энергетиков. Все документы, которые были подготовлены по ранее принятым предложениям, будут доставлены адресатам либо почтой, либо в электронном варианте.

Кроме того, связаться со специалистами потребители могут через единый портал электросетевых услуг, а также официальные сайты группы компаний «Россети». Также владельцы смартфонов могут сделать это через приложение «Россети - личный кабинет». Доступно для IOS и Android.

Представители «Россетей» подчеркнули, что переход в онлайн-режим связан с изменяющимися тенденциями в обществе, а также пожеланием большинства потребителей. Несмотря на то, что меры носят временный характер, в холдинге отметили, что они полностью отражают концепцию “Цифровой трансформации - 2030”.

Стоит отметить, что последние несколько лет в группе компаний “Россети” уделяют особое внимание модернизации онлайн-сервисов для клиентов. На данный момент все дочерние предприятия “Россетей” имеют и успешно работают с применением инструментов, позволяющих оперативно реагировать на вопросы населения, а также технологический присоединений, мощностями и пр.

Также в режиме реального времени специалисты холдинга обрабатывают жалобы клиентов, связанные с низким качеством или отсутствием электричества в их домах.

Фото с сайта www.rosseti.ru