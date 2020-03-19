Экономика

Интернет-сервисы «Россетей» стали быстрее и безопаснее

Экономика 19.03.2020 14:46 Новости компаний
0
19.03.2020 14:46 Новости компаний


Энергетики из «Россетей» приняли решение о закрытии с 18 марта своих центров обслуживания на территории 19 регионов. Подчеркивается, что это временно, а получить необходимые услуги можно будет онлайн.
«Новые известия» пишут, что кроме того, с 19 марта прекращают работу сервисные центры еще в восьми субъектах страны. Тем не менее компания не отказывается от своих клиентов и продолжает работать с ними. Все заявки населения будут приниматься в полном объеме. Подчеркивается, что для этого население может воспользоваться Интернетом или позвонить на горячую линию энергетиков. Все документы, которые были подготовлены по ранее принятым предложениям, будут доставлены адресатам либо почтой, либо в электронном варианте. 
 Кроме того, связаться со специалистами потребители могут через единый портал электросетевых услуг, а также официальные сайты группы компаний «Россети». Также владельцы смартфонов могут сделать это через приложение «Россети - личный кабинет». Доступно для IOS и Android. 
Представители «Россетей» подчеркнули, что переход в онлайн-режим связан с изменяющимися тенденциями в обществе, а также пожеланием большинства потребителей. Несмотря на то, что меры носят временный характер, в холдинге отметили, что они полностью отражают концепцию “Цифровой трансформации - 2030”.
Стоит отметить, что последние несколько лет в группе компаний “Россети” уделяют особое внимание модернизации онлайн-сервисов для клиентов. На данный момент все дочерние предприятия “Россетей” имеют и успешно работают с применением инструментов, позволяющих оперативно реагировать на вопросы населения, а также технологический присоединений, мощностями и пр.
Также в режиме реального времени специалисты холдинга обрабатывают жалобы клиентов, связанные с низким качеством или отсутствием электричества в их домах.
Фото с сайта www.rosseti.ru

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома,офиса.Необходима консультация

Урны, контейнеры, щетинистое покрытие. 95 50 05; 95 50 06

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.
Экономика
19.03.2020 17:06
Экономика 19.03.2020 17:06
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.03.2020 16:38
Экономика 19.03.2020 16:38
Комментарии

0
Далее
Экономика
19.03.2020 12:20
Экономика 19.03.2020 12:20
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.03.2020 16:03
Экономика 18.03.2020 16:03
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.03.2020 11:48
Экономика 18.03.2020 11:48
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.03.2020 10:58
Экономика 18.03.2020 10:58
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.03.2020 17:25
Экономика 17.03.2020 17:25
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.03.2020 14:55
Экономика 17.03.2020 14:55
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.03.2020 09:35
Экономика 17.03.2020 09:35
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.03.2020 20:18
Экономика 16.03.2020 20:18
Комментарии

0
Далее
Экономика
16.03.2020 18:54
Экономика 16.03.2020 18:54
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.03.2020 16:13
Экономика 16.03.2020 16:13
Комментарии

0
Далее
Экономика
16.03.2020 15:29
Экономика 16.03.2020 15:29
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.03.2020 13:47
Экономика 15.03.2020 13:47
Комментарии

0
Далее
Экономика
13.03.2020 10:33
Экономика 13.03.2020 10:33
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:09
«Будет апрель, вы уверены?»: Волгоградцы сбегают от вирусных новостей на свежий воздух (ФОТОРЕПОРТАЖ)Смотреть фотографии
17:06
В День клиента Сбербанк рассказал истории обслуживания из жизни своих клиентовСмотреть фотографии
16:38
Волгоградские налоговики переходят на особый режим работыСмотреть фотографии
16:10
В Волжском уличенному в мошенничестве экс-депутату доверили строительство детсадаСмотреть фотографии
15:43
В Волгограде работодатель лишил офис-менеджера детского пособияСмотреть фотографии
15:32
В Волгограде осудили рядового за избиение командира ротыСмотреть фотографии
15:23
В АО «КАУСТИК» состоялось выездное заседание Экологического совета при Волгоградской областной ДумеСмотреть фотографии
14:46
Интернет-сервисы «Россетей» стали быстрее и безопаснееСмотреть фотографии
14:16
В Волгограде глава облздрава ответил на критику методов борьбы с коронавирусомСмотреть фотографииCмотреть видео
13:56
В Волгограде определили срок жизни дорожной разметкиСмотреть фотографии
12:53
В Волгоградской области появилась первая версия гибели пенсионера при пожареСмотреть фотографии
12:20
Олег Савченко: мировой финансовый кризис укрепит и мобилизирует промышленность Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:58
"Наследившего" чиновника администрации Астраханской области исключили из членов Волгоградского облизбиркомаСмотреть фотографии
11:51
В Волгограде отменили конкурс на передачу в концессию фотофиксации нарушений ПДДСмотреть фотографии
11:36
Набитый икрой щуки грузовик задержали под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:05
Облздрав Волгоградской области понудили ежемесячно закупать лекарства для инвалида на 100 тысяч рублейСмотреть фотографии
10:05
В Волгограде все спокойно: на брифинге по коронавирусу прояснили ситуациюСмотреть фотографии
09:22
В Волгоградской области сгорели два дома под одной крышей, есть погибшийСмотреть фотографии
19:59
Фанаты волгоградского «Ротора» получили условно за матСмотреть фотографии
19:06
Конкурс «Лидеры России. Политика» рассорил молодых парламентариев Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:51
Ножом в сердце: в Волгограде на улице нашли труп женщиныСмотреть фотографии
18:47
В Волгограде избрали меру пресечения директору мясокомбината за избиение полицейскихСмотреть фотографии
17:46
В Волгограде федеральные ведомства и суды закрылись от больных и постороннихСмотреть фотографии
16:12
Посредник при передаче взятки начальнику жилинспекции Волгограда идет под судСмотреть фотографии
16:03
Россельхозбанк: большинство заявок на сельскую ипотеку подали семейные пары – исследованиеСмотреть фотографии
15:46
"Сахар уже подорожал": волгоградцы запасаются мукой и "макарошками"Смотреть фотографии
14:58
Проживавшему в двухэтажном особняке в Волгограде генералу дали 12 лет за взяткуСмотреть фотографии
14:26
В Волгограде квартирант до смерти избил хозяина жильяСмотреть фотографииCмотреть видео
13:28
Под Волгоградом задержали рыболовецкий катер с браконьерским уловомСмотреть фотографииCмотреть видео
13:01
Для тех, кто дома: «Ростелеком» обеспечит общение без ограниченийСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 