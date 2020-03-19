В России зафиксирован первый случай смерти на фоне коронавируса

Женщина 79 лет умерла от пневмонии в Москве, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на столичный Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом . Пенсионерка была госпитализирована 13 марта, после получения положительного результата анализа на коронавирусную инфекцию была сразу же переведена в инфекционную больницу.

«Пожилая пациентка имела целый ряд хронических заболеваний, включая сахарный диабет 2 типа, атеросклероз, гипертоническую болезнь сердца. Пациентке была оказана комплексная интенсивная терапия в условиях реанимации. Тактика ведения согласовывалась с главными внештатными специалистами департамента», - приводится комментарий врача.

Специалисты напоминают, что осложнения инфекционных заболеваний особенно тяжело переносят люди старше 60 лет, поэтому именно им необходимо по возможности снизить риск заражения и постараться минимизировать контакты и посещение мест массового скопления людей.











