Федеральные новости

В России зафиксирован первый случай смерти на фоне коронавируса

Федеральные новости 19.03.2020 12:39
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19.03.2020 12:39

 
Женщина 79 лет умерла от пневмонии в Москве, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на столичный Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом . Пенсионерка была госпитализирована 13 марта, после получения положительного результата анализа на коронавирусную инфекцию была сразу же переведена в инфекционную больницу. 
 «Пожилая пациентка имела целый ряд хронических заболеваний, включая сахарный диабет 2 типа, атеросклероз, гипертоническую болезнь сердца. Пациентке была оказана комплексная интенсивная терапия в условиях реанимации. Тактика ведения согласовывалась с главными внештатными специалистами департамента», -  приводится комментарий врача. 
Специалисты напоминают, что осложнения инфекционных заболеваний особенно тяжело переносят люди старше 60 лет, поэтому именно им необходимо по возможности снизить риск заражения и постараться минимизировать контакты и посещение мест массового скопления людей.
   



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