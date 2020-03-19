В Волгоградской области сгорели два дома под одной крышей, есть погибший

Происшествия 19.03.2020 09:22
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19.03.2020 09:22
Мужчина 1955 года рождения погиб на пожаре в частном доме в Иловлинском районе, сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах региона. В ГУ МЧС России по Волгоградской области уточнили, что ночью в хуторе Камышкин горели два частных деревянных дома под общей кровлей. На тревожный вызов прибыли пожарные расчеты отдельного поста 38-й пожарной части станицы Сиротинская. На тушении огня ушло больше часа. В настоящее время на месте происшествия работает испытательно-пожарная лаборатория, которая выясняет причины возгорания.
МЧС напоминает гражданам о необходимости соблюдать меры противопожарной безопасности.
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