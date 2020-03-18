Расследования 18.03.2020 18:47
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18.03.2020 18:47
Краснооктябрьский районный суд Волгограда наложил запрет в виде запрета совершения определенных действий бизнесмену Александру Шевченко, который 13 марта ударил сотрудника ДПС в голову, а на другого наехал на своем автомобиле Лексус. Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-секретарь Волгоградского облсуда Екатерина Вальковская, 42-летнего мужчину, управлявшего дорогим авто в состоянии алкогольного опьянения, остановили в Краснооктябрьском районе сотрудники ГИБДД. Однако он не подчинился их требованиям и попытался скрыться. Когда его вновь остановили, он отказался предъявлять свое водительское удостоверение. Водитель нанес несколько ударов кулаками по голове одному сотруднику и совершил наезд на его коллегу. Затем на авто протаранил патрульный автомобиль, после чего скрылся. Шевченко грозит ответственность по ч.1 ст 318 УК РФ. Избранная мера пресечения в отношении мужчины будет действовать до 14 мая. По сведениям информагентства, Александру Шевченко принадлежит мясокомбинат «Камышинские колбасы».
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