Расследования

В Волгограде избрали меру пресечения директору мясокомбината за избиение полицейских

Расследования 18.03.2020 18:47
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18.03.2020 18:47


Краснооктябрьский районный суд Волгограда наложил запрет в виде запрета совершения определенных действий бизнесмену Александру Шевченко, который 13 марта ударил сотрудника ДПС в голову, а на другого наехал  на своем автомобиле  Лексус. Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-секретарь Волгоградского облсуда Екатерина Вальковская, 42-летнего мужчину, управлявшего дорогим авто в состоянии алкогольного опьянения, остановили   в Краснооктябрьском районе сотрудники ГИБДД. Однако он не подчинился их требованиям и попытался скрыться. Когда его вновь остановили, он отказался предъявлять свое водительское удостоверение.  Водитель нанес несколько ударов кулаками по голове одному сотруднику  и совершил наезд на его коллегу. Затем на авто протаранил патрульный автомобиль, после чего скрылся.  Шевченко грозит ответственность по ч.1 ст 318 УК РФ. Избранная мера пресечения в отношении мужчины будет действовать до 14 мая. По сведениям информагентства, Александру Шевченко принадлежит мясокомбинат «Камышинские колбасы».

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