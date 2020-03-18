Коммунальщики продолжают отжигать в Волгограде





Сегодня контролируемый отжиг камыша волгоградцы наблюдают на границе Советского и Ворошиловского районов. Как сообщает ИА "Высота 102", коммунальные службы подожгли сухую траву в балке вблизи гипермаркета "Лента". За процессом, как и накануне, следят пожарные. Они контролируют, чтобы пламя не вырвалось за пределы обозначенной территории, не перекинулось на строения и дома.









Напомним, что аналогичный отжиг сухой растительности коммунальные службы проводили накануне в пойме реки Царица. Это делается для того, чтобы в пожароопасный период минимизировать угрозу возникновения ландшафтного возгорания на этих территориях.



