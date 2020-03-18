Житель Волгограда попался на взятке судебному приставу

Борьба с коррупцией 18.03.2020 10:09
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18.03.2020 10:09
За взятку в сумме 20 тысяч волгоградец пытался добиться прекращения исполнительного производства. Как сообщает ИА «Высота 102», гражданин был задержан при даче взятки в поселке Светлый Яр. Деньги предназначались одной из сотрудниц Светлоярского отдела судебных приставов.
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