Политики и общественники Волгограда не видят трагедии в дефиците масок и антисептиков











Оптимизм и уверенность в завтрашнем дне излучают члены общественной палаты Волгоградской области и местные политики на фоне пандемии. Корреспондент ИА «Высота 102» попросил их дать оценку ситуации с дефицитом медицинских товаров в аптеках и готовности региона встретить коронавирус. Собеседники информагентства трагедии в случившемся не видят и советуют волгоградцам просто чаще мыть руки.

Напомним, медицинских масок и антисептических гелей уже не первый день нет в волгоградских аптеках. Рекомендация отменить массовые мероприятия, перевести школьников и студентов на дистанционное обучение поступила, но исполняется по усмотрению профильных учреждений. На сегодняшний день только 10 школ области перешли на удаленный режим работы.





Депутат Государственной думы от Волгоградской области Нина Черняева поводов для паники не видит. Как доктор-пульмонолог она успокоила граждан, отметив, что "плановая работа по профилактике коронавируса ведется с декабря – все разработано, больницы готовы к принятию пациентов".

Отсутствие масок и антисептиков также не пугает парламентария. Черняева советует чаще мыть руки мылом в течение 20 секунд, делать повязки на лицо из марли, а также отменить посещение «развлекаловок». «Септики поступают. С масками тоже вопрос решается. Но такой необходимости в них нет, чрезвычайной ситуации тоже», - считает парламентарий.





Член общественной палаты, председатель Волгоградского отделения «Союза журналистов России» Вячеслав Черепахин уверен, что коронавирус дает возможность в будущем подготовиться к подобным случаям.

«Нехватка масок и антисептиков - это нормально, но это плохо. При той ситуации, когда мы не сами производим продукцию, а закупаем в Китае, так оно и должно было быть. Ровно из этого нужно делать выводы и продолжать создавать фармкластер», - стратегически смотрит на сегодняшнюю ситуацию общественник.

Что касается голосования за Конституцию, которое не попало под запрет на массовые мероприятия, Вячеслав Черепахин признался, что опасность заражения людей есть, но нужно соблюдать меры личной гигиены.





Член общественных палат Волгоградской области и России Светлана Казаченок в свете предстоящего 22 апреля события тоже не видит серьезных опасений. «Вопрос о целесообразности проведения голосования 22 апреля должен решать президент. Но эпидемиологическая ситуация в стране не вызывает беспокойства. Своевременно выстроены необходимые заслоны. Я надеюсь, что коронавирус не будет иметь у нас такого широкого распространения, как в Италии и Франции», - верит в лучшее Светлана Казаченок.

Медицинские маски, как добавила член общественной палаты, не спасут от заболевания. «Они минимально влияют на ситуацию, поэтому это не есть трагедия, на мой взгляд. Чаще мойте руки!», - рекомендует член ОП ВО.



