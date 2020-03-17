Волгоградский «Ротор» вышел из игры до 10 апреля

Спорт 17.03.2020 16:02
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17.03.2020 16:02
Все соревнования по футболу, проводимые под эгидой РФС, приостанавливаются с сегодняшнего дня по 10 апреля. Такое решение, сообщает ИА «Высота 102», принято на заседании бюро исполкома РФС в связи с угрозой распространения в России коронавирусной инфекции (2019-nCoV). Решение касается в том числе соревнований, организуемых лигами, региональными федерациями по футболу и их объединениями.
По этой причине отменяется матч «Ротора» и «Спартака-2», который должен был состояться на «Волгоград Арене» 22 марта.
Ранее обсуждалась возможность проведения футбольных матчей без зрителей, однако все же было решено приостановить футбольные соревнования.
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