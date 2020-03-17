Дмитрий Медведев отправил волгоградских единороссов на удаленку

Политика 17.03.2020 15:43
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17.03.2020 15:43
Ряд поручений по организации работы партии в условиях пандемии коронавируса на заседании бюро высшего совета партии озвучил Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Как сообщили ИА «Высота 102» в руководстве «ЕР», Дмитрий Медведев подчеркнул, что все подразделения партии, весь партийный актив должны стать резервом региональных оперативных штабов по борьбе с распространением вируса.
Медведев поручил руководству региональных отделений «Единой России» связаться с оперативными штабами по противодействию распространения коронавирусной инфекции в субъектах РФ и активировать весь партийный ресурс.
В режим волонтерства должны перейти и подключится к работе по оказанию добровольческой помощи должны общественные приемные, депутатский корпус, совет сторонников, первичные отделения партии. Единороссы готовы доставлять продукты питания и лекарства на дом и оказывать консультационную поддержку. А руководству фракции в Госдуме Медведев поручил "в максимально короткие сроки обеспечить принятие законодательных мер по защите прав граждан и оказания им необходимой помощи».
В первую очередь речь идет о дистанционной продаже лекарств, ограничении цен на медикаменты и медицинские изделия, остро необходимые в период объявленной пандемии коронавируса.
Кроме того, председатель партии отметил, что необходимо перевести работу «Единой России» в удаленный режим и минимизировать количество массовых мероприятий.
«Что касается проведения крупных мероприятий, которые были запланированы заранее, – нужно посмотреть, когда и как их организовать. Это касается и «Диктанта Победы» и Всероссийского субботника. Посмотреть, как развиваются события и перенести эти мероприятия на более благоприятный период», - заявил Дмитрий Медведев.
Изменения коснутся и проведения предварительного голосования. «Мы переформатируем обязательные дебаты и проведем их в режиме индивидуальных видеопрезентаций в социальных сетях, то есть постараемся использовать цифровые возможности», - резюмировал он.
На территории Волгоградской области в целях предотвращения, минимизации рисков возникновения и распространения коронавирусной инфекции с 16 марта 2020 года введен режим повышенной готовности.
«В регионе сегодня принимаются все необходимые меры по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции. Профильные ведомства и службы находятся в режиме повышенной готовности. Мы со своей стороны переносим проведение запланированных массовых мероприятий. При этом отмечу, что общественные приемные, местные отделения партии и местные исполнительные комитеты продолжают работать в обычном режиме - в случае необходимости люди всегда могут обратиться к нам со своими вопросами. Мы готовы оказывать необходимую помощь», - прокомментировал секретарь Волгоградского регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Горняков, говорится на сайте «ЕР».
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