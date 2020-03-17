



Полностью закрылся на карантин детский сад в Октябрьском районе Волгоградской области, а в 10 школах региона образовательный процесс приостановлен частично. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в территориальном управлении Роспотребнадзора.

Ведомство отмечает, что с 9 по 15 марта в регионе продолжалось снижение активности распространения заболеваний ОРВИ и внебольничными пневмониями на 13% и 27% соответственно. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом совокупного населения области 44,5 случаев на 10 тысяч населения ниже недельного эпидемического порога на 49%. В городе Волгограде заболеваемость населения ниже эпидемического порога на 53%. Превышения среднемноголетних показателей по заболеваемости внебольничной пневмонией не отмечено.

В структуре циркулирующих вирусов отмечается активность вирусов негриппозной этиологии: бокавируса, риновируса, парагриппа и РС-вируса. По данным вирусологического мониторинга, в период с 9 по 15 марта вирус гриппа не определялся.

Специалисты Роспотребнадзора советуют при появлении симптомов респираторных заболеваний, таких как повышение температуры, кашель, затрудненное дыхание, головная боль, боль в мышцах обращаться за медицинской помощью.



