Здравоохранение 17.03.2020 13:50
0
17.03.2020 13:50
Полностью закрылся на карантин детский сад в Октябрьском районе Волгоградской области, а в 10 школах региона образовательный процесс приостановлен частично. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в территориальном управлении Роспотребнадзора.
Ведомство отмечает, что с 9 по 15 марта в регионе продолжалось снижение активности распространения заболеваний ОРВИ и внебольничными пневмониями на 13% и 27% соответственно. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом совокупного населения области 44,5 случаев на 10 тысяч населения ниже недельного эпидемического порога на 49%. В городе Волгограде заболеваемость населения ниже эпидемического порога на 53%. Превышения среднемноголетних показателей по заболеваемости внебольничной пневмонией не отмечено.
В структуре циркулирующих вирусов отмечается активность вирусов негриппозной этиологии: бокавируса, риновируса, парагриппа и РС-вируса. По данным вирусологического мониторинга, в период с 9 по 15 марта вирус гриппа не определялся.
Специалисты Роспотребнадзора советуют при появлении симптомов респираторных заболеваний, таких как повышение температуры, кашель, затрудненное дыхание, головная боль, боль в мышцах обращаться за медицинской помощью.
Реклама
Волгоградскую скорую помощь возглавил новый главный врач17.03.2020 10:38
Здравоохранение 17.03.2020 10:38
В Волгоградской области проанализируют причины смерти от гриппа17.03.2020 10:33
Здравоохранение 17.03.2020 10:33
В ГУП "Волгофарм" нашли замену пропавшим медицинским маскам16.03.2020 16:35
Здравоохранение 16.03.2020 16:35
В больницах Волгоградской области ввели ограничения из-за коронавируса16.03.2020 09:16
Здравоохранение 16.03.2020 09:16
Красота и безопасность: удаление новообразований кожи радиоволной16.03.2020 08:30
Здравоохранение 16.03.2020 08:30
В Волгоградской области ввели обязательное измерение температуры15.03.2020 18:49
Здравоохранение 15.03.2020 18:49
В медучреждениях Волгограда проводят учения по борьбе с коронавирусом14.03.2020 15:59
Здравоохранение 14.03.2020 15:59
Школьников Волгограда могут перевести на дистанционное обучение из-за угрозы коронавируса14.03.2020 13:16
Здравоохранение 14.03.2020 13:16
В Волгоградской области открыли «горячую линию» по коронавирусу11.03.2020 14:39
Здравоохранение 11.03.2020 14:39
Волгоградские эпидемиологи за 4 часа научились определять коронавирус11.03.2020 12:11
Здравоохранение 11.03.2020 12:11
Роскомнадзор разъяснил, законно ли использование тепловизоров для измерения температуры работников11.03.2020 10:59
Здравоохранение 11.03.2020 10:59
В Волгоградской области из-за вируса закрыли школу10.03.2020 16:13
Здравоохранение 10.03.2020 16:13
В филиале ООО «Капитал МС» в Волгоградской области внедряют медиативные подходы во внесудебном урегулировании конфликтов в системе здравоохранения10.03.2020 08:59
Здравоохранение 10.03.2020 08:59
В Волгограде проверят клинику покойного врача09.03.2020 20:25
Здравоохранение 09.03.2020 20:25
В Волгоградской области райбольницу «осудили» за отсутствие каталки для больных06.03.2020 13:29
Здравоохранение 06.03.2020 13:29
Реклама