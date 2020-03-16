Сбербанк обеспечил возможность снимать наличные с банковской карты уже в 100 сельских магазинах Волгоградской области
Экономика 16.03.2020 18:54 Новости компаний
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16.03.2020 18:54 Новости компаний
Сбербанк продолжает увеличивать доступность финансовых услуг в сельской местности Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, сегодня клиенты могут снять наличные на кассах в 100 торговых точках в удалённых и малонаселенных пунктах региона. Благодаря реализации проекта жители имеют свободный доступ к наличным средствам даже там, где поблизости нет банкоматов.
Магазины, предоставляющие такую услугу, имеют специальный указатель – наклейку с надписью: «Здесь вы можете снять наличные», а также снабжаются инструкциями для населения. Комиссия при снятии наличных по картам Сбербанка не взимается. Оплата покупки на любую сумму дебетовой картой является обязательным условием оказания услуги.
Вместе с увеличением числа агентских точек растет и их функциональность. В октябре 2019 года у жителей Городищенского района Волгоградской области – впервые в регионе появилась возможность оплачивать услуги ЖКХ. Оплатить услугу можно по штрихкоду с квитанции или выбрав получателя из списка в онлайн-кассе магазина. Как и в офисе банка, для подтверждения операции клиенту выдается чек. Оплатить услугу можно картой любого банка. На сегодняшний день услуга доступна уже в 11 торговых точках: в поселке Каменный, п. Красный буксир, станице Распопинская, хуторах Верхнереченский, Зимняцкий, Мартыновский, Деминский а также в селах Евстратовское, Лятошинка, Кругловка, Красный октябрь.
Для развития агентской сети в сельской местности банк использует уже сложившуюся и понятную для жителей инфраструктуру. Проект интересен и владельцам торговых точек, так как обеспечивая покупателям новые сервисы, магазины получают дополнительные продажи и новых клиентов. Банк самостоятельно проводит обучение персонала, обеспечивает техническую поддержку и информационное сопровождение.
Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением ПАО Сбербанк:«Волгоградская область в числе лидеров по внедрению проекта на практике. Его реализацию на территории региона я считаю очень важным начинанием, ведь в современном мире качественные банковские услуги должны быть доступны жителям вне зависимости от места их проживания. Мы уверены, что жители Волгоградской области по достоинству оценят новый сервис».
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