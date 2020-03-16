В Волгограде купают троллейбусы в целях борьбы с пандемией











С сегодняшнего дня волгоградский электротранспорт проходит обязательную дезинфекцию в целях профилактики коронавируса. Как сообщает ИА «Высота 102» троллейбусы загоняют в депо и тщательно обрабатывают специальными растворами – как снаружи, так и в салоне.

В Волгоградской области по решению губернатора с 16 марта действует режим повышенной готовности в целях предотвращения, минимизации рисков возникновения и распространения коронавирусной инфекции. В частности, введено ограничение проведения массовых мероприятий. Учебные заведения готовятся перейти на дистанционный режим обучения.



