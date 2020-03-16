Расследования

В Волгограде судят члена ОПГ за превращение маргарина в сливочное масло

Расследования 16.03.2020 16:54
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16.03.2020 16:54


Шесть лет тюрьмы грозит члену  организованной преступной группы за хранение и сбыт в Волгограде контрафактной молочной продукции. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора области Оксана Чередина, под видом сливочного масла  фигурант дела и пять его сообщников продавали растительный спред. 
Товар хранился на складе в Дзержинском районе, откуда поставлялся юридическим лицам. С февраля по май 2019 года ОПГ реализовала продукции без маркировки на сумму порядка 1,7 млн рублей. В совершении преступления мужчина полностью сознался. Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области.
Расследование проводилось ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.
Прокуратура региона утвердила обвинительное заключение по уголовному делу и направила его в суд.

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