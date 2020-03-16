



Шесть лет тюрьмы грозит члену организованной преступной группы за хранение и сбыт в Волгограде контрафактной молочной продукции. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора области Оксана Чередина, под видом сливочного масла фигурант дела и пять его сообщников продавали растительный спред.

Товар хранился на складе в Дзержинском районе, откуда поставлялся юридическим лицам. С февраля по май 2019 года ОПГ реализовала продукции без маркировки на сумму порядка 1,7 млн рублей. В совершении преступления мужчина полностью сознался. Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области.

Расследование проводилось ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.

Прокуратура региона утвердила обвинительное заключение по уголовному делу и направила его в суд.



