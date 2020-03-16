В Волгограде присвоившую чужие деньги почтальона поймали на лжи

Происшествия 16.03.2020 13:17
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16.03.2020 13:17
Полицейские задержали в Волгограде 44-летнюю женщину-почтальона по подозрению в ложном доносе о краже сумки с деньгами. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, женщина заявила в полицию, что около жилого дома по ул. Станционная, когда она разносила пенсии, мотоциклист вырвал у нее сумку с крупной суммой денег и скрылся. По факту грабежа следователями было возбуждено уголовное дело.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники уголовного розыска и следователи заподозрили женщину во лжи. Она меняла показания, путалась в обстоятельствах совершенного преступления. Исследование на полиграфе показало, что почтальон врет.
Осознав, что обман раскрыт, женщина созналась в ложном доносе, пояснив, что выдумала преступление, а деньги присвоила.
За ложный донос женщине грозит до трех лет лишения свободы, дело возбуждено. Что же касается присвоения денег (ст. 160 УК РФ), то решение о возбуждении уголовного дела будет приниматься после проведенной ревизии.
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