В Волгограде присвоившую чужие деньги почтальона поймали на лжи





Полицейские задержали в Волгограде 44-летнюю женщину-почтальона по подозрению в ложном доносе о краже сумки с деньгами. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, женщина заявила в полицию, что около жилого дома по ул. Станционная, когда она разносила пенсии, мотоциклист вырвал у нее сумку с крупной суммой денег и скрылся. По факту грабежа следователями было возбуждено уголовное дело.





В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники уголовного розыска и следователи заподозрили женщину во лжи. Она меняла показания, путалась в обстоятельствах совершенного преступления. Исследование на полиграфе показало, что почтальон врет.

Осознав, что обман раскрыт, женщина созналась в ложном доносе, пояснив, что выдумала преступление, а деньги присвоила.

За ложный донос женщине грозит до трех лет лишения свободы, дело возбуждено. Что же касается присвоения денег (ст. 160 УК РФ), то решение о возбуждении уголовного дела будет приниматься после проведенной ревизии.



