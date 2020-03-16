



Перед судом в Волгоградской области предстанет 36-летний житель города Камышин по обвинению в нанесении 9 лет назад смертельных травм человеку в драке. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в СУ СКР России по региону, фигурант дела долгое время скрывался от правосудия. Задержать его удалось только в октябре прошлого года.

Жителю Камышина инкриминируется ч.4 ст.111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия, в декабре 2010 года он приехал в гости к приятелям в Михайловку. Компания отмечала встречу в кафе, где и произошел конфликт. Обвиняемый, который к тому времени уже ушел из увеселительного заведения, решил прийти на помощь товарищам. Еще с одним другом, вооружившись деревянными битами, они вернулись в кафе. Во время драки они избили двух мужчин, один из которых через некоторое время скончался в больнице от открытой черепно-мозговой травмы, перелома свода и основания черепа, а второй получил тяжелые травмы.

На первоначальном этапе расследования был задержан и привлечен к ответственности лишь один фигурант преступления, второй от органов следствия скрылся и был объявлен в розыск.



