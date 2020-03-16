









С сегодняшнего дня на территории Волгоградской области вводится режим повышенной готовности в целях предотвращения, минимизации рисков возникновения и распространения коронавирусной инфекции. Такое решение на оперативном совещании озвучил губернатор Андрей Бочаров, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области.

В настоящее время случаев заболевания коронавирусной инфекцией не зарегистрировано. Однако с целью предупреждения, профилактики распространения инфекции оперативному штабу, органам исполнительной власти, органам местного самоуправления Волгоградской области рекомендовано перейти в круглосуточный режим работы до особого распоряжения.

С сегодняшнего дня в регионе будут приняты дополнительные решения по ограничению проведения массовых мероприятий, за исключением только неотложных мероприятий, с проведением остальных в дистанционном или онлайн режиме, без зрителей; по организации образовательного процесса в учебных заведениях Волгоградской области и готовности к организации учебного процесса в дистанционном режиме. Будут предприняты меры по обеспечению эпидемиологической безопасности в социальных учреждениях; по усилению дезинфекционного режима на всех объектах с массовым пребыванием людей, а также на объектах общественного транспорта и в офисах «Мои документы». Планируется усилить контроль за состоянием здоровья граждан, прибывающих из стран со сложной эпидемиологической обстановкой, и обеспечить для них карантинные мероприятия в полном объеме. Население будут информировать о проводимых противоэпидемических мероприятиях с разъяснением правил личной гигиены.

Власти Волгоградской области заверили о готовности к изменению эпидемиологической ситуации. «Сил и средств достаточно», - заявил Андрей Бочаров.