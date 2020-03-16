Происшествия

В Волгограде иномарка протаранила «скорую», пострадала фельдшер

Происшествия 16.03.2020 09:57
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16.03.2020 09:57


ДТП с участием автомобиля скорой помощи произошло накануне днем в Советском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, водитель автомобиля "Ford Focus", спровоцировал аварию, двигаясь по ул. Волгоградской в сторону ул. Волгодонской. Напротив дома №137 при развороте через сплошную линию он совершил столкновение с попутным автомобилем скорой медицинской помощи "ГАЗ", который следовал с включенным проблесковым маячком. В результате ДТП 26-летняя пассажирка – фельдшер неотложки с травмой головы была доставлена в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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