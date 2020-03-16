Здравоохранение

В больницах Волгоградской области ввели ограничения из-за коронавируса

Здравоохранение 16.03.2020 09:16
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16.03.2020 09:16


Ряд ограничительных мероприятий введен в медицинских организациях региона с целью предупреждения завоза и распространения коронавируса. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующий документ подписал председатель комитета здравоохранения Анатолий Себелев. В частности, в медучреждениях региона введен раздельный прием пациентов с лихорадкой и без ее признаков, температурящие больные теперь будут обслуживаться на дому. Граждане, которые посещали территории, где зарегистрированы новые случаи коронавирусной инфекции, получат больничные без посещения поликлиник. Помещения должны подвергаться влажной обработке и обеззараживанию. Больных с тяжелым или среднетяжелым клиническим течением ОРВИ и гриппа, пневмонии будут госпитализировать. Медперсонал  будут проверять на предмет состояния здоровья. Также не пустят родственников к больным, находящихся в стационаре. 
А вот еще одну рекомендацию чиновников выполнить будет крайне трудно. Так, руководитель комитета требует ношения медицинских масок персоналом и пациентами с явлениями респираторных заболеваний, находящихся на стационарном лечении. Как известно, масок в волгоградских аптеках давно нет и вряд ли они появятся там в ближайшее время. 

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