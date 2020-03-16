Красота и безопасность: удаление новообразований кожи радиоволной

Здравоохранение 16.03.2020 08:30 Реклама
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16.03.2020 08:30 Реклама
Ранняя весна уже заставляет задуматься о приближающихся летних днях с палящим солнцем, о безопасности в этот период для здоровья и красоты кожи. Известно, что у практически каждого человека на коже есть различные новообразования. Что надо знать об их природе и куда можно обратиться за диагностикой и последующим лечением - ИА «Высота 102» рассказал врач-хирург сети многопрофильных клиник «ДИАЛАЙН» Александр Красноюрченко.
Новообразования кожи и подкожной клетчатки представляют собой группу заболеваний, в основе которых лежит неправильный, атипичный процесс деления клеток. Новообразования бывают разными по качеству. Доброкачественные не растут, не метастазируют, не вызывают рецидивов. К ним относятся папилломы, остроконечные кондиломы, вызываемые онкогенными вирусами, в том числе и вирусом папилломы человека.
Однако доброкачественные образования кожи под воздействием солнечной радиации способны малигнизировать (перерождаться) в злокачественную опухоль. Особенно опасны образования кожи у лиц со светлой кожей, у которых генетическая неспособность противостоять вредному воздействию ультрафиолетовых лучей. Злокачественные образования склонны к метастазированию и быстрому росту.
К новообразованиям подкожной клетчатки относят триходермальные кисты (атеромы), гигромы, фибромы, липомы.
Только специалист может определить вид новообразования, его безопасность и необходимость удаления.
Среди способов удаления новообразований есть наиболее результативный и безопасный – радиоволновой. Этот бесконтактный, бескровный метод практически не оставляет следов операции. Подобным образом можно удалять подошвенные бородавки, папилломы, невусы (родинки), сосудистые звёздочки, кератозы, гемангиомы, папилломы, кондиломы, вросший ноготь, избыточную грануляционную ткань и ряд других образований.
Такие операции проводятся в сети многопрофильных клиник «ДИАЛАЙН» Записаться на прием врачу-хирургу Красноюрченко Александру Владимировичу можно в удобное для вас время.
Клиника «ДИАЛАЙН» — медицинский центр для детей и взрослых по доступным ценам. Телефоны +7 (8442) 220-220, +7 (8443) 450-450.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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