Север Волгоградской области весна испытывает снегом и морозом





В Волгограде сегодня заметно теплее, но синоптики предупреждают о грядущем ухудшении погоды.

Согласно данным Волгоградского ЦГМС, сегодня ночью и завтра днем в регионе ожидаются небольшие осадки преимущественно в виде снега. Ветер северо-западный, западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. В Волгограде ночью ожилается -4...-6º; днем +3...+5º.

В северных районах Волгоградской области стремительно портится погода - к минусовой температуре сегодня добавился еще и снег. Как сообщает ИА "Высота 102", в Жирновске во второй половине дня с неба стала срываться белая крупа, уличные термометры показывают -4 градуса по Цельсию.