Общество

Север Волгоградской области весна испытывает снегом и морозом

Общество 15.03.2020 18:29
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15.03.2020 18:29


В северных районах Волгоградской области стремительно портится погода - к минусовой температуре сегодня добавился еще и снег. Как сообщает ИА "Высота 102", в Жирновске во второй половине дня с неба стала срываться белая крупа, уличные термометры показывают -4 градуса по Цельсию. В Волгограде сегодня заметно теплее, но синоптики предупреждают о грядущем ухудшении погоды.
Согласно данным Волгоградского ЦГМС, сегодня ночью и завтра днем в регионе ожидаются небольшие осадки преимущественно в виде снега. Ветер северо-западный, западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. В Волгограде ночью ожилается -4...-6º; днем +3...+5º.

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