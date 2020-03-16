В Волгоградской области прокуроры нашли угрозу на футбольном поле сельской школы

Общество 16.03.2020 09:05
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16.03.2020 09:05
Футбольное поле с неровностями, которые создают угрозу причинения травм детям, и дорожки с разрушенным асфальтовым покрытием обнаружили прокуроры на территории «Быковской СШ № 2» в поселке Зеленый. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение Быковского районного суда, надзорное ведомство обратилось с иском обязать районную администрацию в течение года профинансировать работы по устранению выявленных в ходе проверки нарушений.
Претензии прокуроров были и к расположенной возле школы мусорной площадке, которая оборудована непроницаемым ограждением только с одной стороны, что является нарушением требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Проверка также показала, что асфальтовое покрытие внутренней территории школы полностью разрушено.
Отметим, что школа в поселке Зеленый Быковского района скоро отметит полувековой юбилей. Это образовательное учреждение было открыто в 1971 году. В школе, как указано в открытых источниках, обучаются 55 детей.
Представитель ответчика - администрации Быковского района - в судебном заседании исковые требования признал частично, представил возражения на иск, в которых просил увеличить до двух лет срок, в течение которого должны быть профинансированы и выполнены мероприятия по устранению нарушений законодательства. Однако суд посчитал, что такой срок не будет отвечать требованиям разумности, являться в полной мере адекватным степени нарушения прав на охрану здоровья обучающихся.
Требования прокуратуры были удовлетворены. Руководство школы обязали в течение трех месяцев со дня поступления финансирования устранить все нарушения. Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.
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