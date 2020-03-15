Происшествия 15.03.2020 12:19
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15.03.2020 12:19
ЧП произошло сегодня на улице Дегтярева в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» жители дома № 37, автомобилист повредил несколько машин и врезался в бетонную опору линии электропередачи. Столб не выдержал удара и упал. В ГУ МВД России по Волгоградской области уточнили, что сегодня в 9:30 37-летний водитель, который находился в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на три припаркованные машины - «Hyundai», «Лада Гранта» и «ВАЗ-2114», а затем на опору ЛЭП. В отношении водителя составлены административные материалы по факту ДТП и управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
Фото Анны Богдановой, видео t.me/ghestvolgograd
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