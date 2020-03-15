Происшествия

В Волгограде водитель лихо сшиб бетонный столб и оставил многоэтажку без света

Происшествия 15.03.2020 12:19
0
15.03.2020 12:19


ЧП произошло сегодня на улице Дегтярева в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» жители дома № 37, автомобилист повредил несколько машин и врезался в бетонную опору линии электропередачи. Столб не выдержал удара и упал. В ГУ МВД России по Волгоградской области уточнили, что сегодня в 9:30 37-летний водитель, который находился в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на три припаркованные машины - «Hyundai», «Лада Гранта» и «ВАЗ-2114», а затем на опору ЛЭП. В отношении водителя составлены административные материалы по факту ДТП и управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.


Фото Анны Богдановой, видео t.me/ghestvolgograd 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

СПА-салон дома. Проконсультируйтесь со специалистом.

Урны, контейнеры, щетинистое покрытие. 95 50 05; 95 50 06

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.
Происшествия
15.03.2020 08:38
Происшествия 15.03.2020 08:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.03.2020 10:42
Происшествия 14.03.2020 10:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.03.2020 10:04
Происшествия 14.03.2020 10:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.03.2020 09:46
Происшествия 14.03.2020 09:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.03.2020 19:36
Происшествия 13.03.2020 19:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.03.2020 10:13
Происшествия 13.03.2020 10:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.03.2020 20:55
Происшествия 12.03.2020 20:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.03.2020 11:52
Происшествия 12.03.2020 11:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.03.2020 10:19
Происшествия 12.03.2020 10:19
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.03.2020 10:14
Происшествия 12.03.2020 10:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.03.2020 09:24
Происшествия 12.03.2020 09:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.03.2020 17:06
Происшествия 11.03.2020 17:06
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.03.2020 16:38
Происшествия 11.03.2020 16:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.03.2020 10:50
Происшествия 10.03.2020 10:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.03.2020 10:01
Происшествия 10.03.2020 10:01
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:14
«Волгоградавтотранс» засудили сыновья погибшей от наезда автобуса пенсионеркиСмотреть фотографии
13:47
В Волгограде провалилась продажа 1136 пар бракованной обувиСмотреть фотографии
12:57
Победители конкурса СМИ получат награды в посольстве Японии в МосквеСмотреть фотографии
12:38
«Хуже уже некуда»: волгоградцы высказались о финансовом кризисеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:19
В Волгограде водитель лихо сшиб бетонный столб и оставил многоэтажку без светаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:44
В Волгоградской области фельдшера «простили» за смертельное падение бабушкиСмотреть фотографии
08:38
Под Волгоградом автомобилист наехал на людей на ступенях магазинаСмотреть фотографии
22:34
Волгоградские медики делятся лайфхаками по профилактике коронавирусаСмотреть фотографии
18:09
Ветеран труда в Волгоградской области победила в суде налоговую инспекцию и прокуратуруСмотреть фотографии
16:30
Погрануправление ФСБ разъяснило временный порядок пересечения границы Волгоградской области с КазахстаномСмотреть фотографии
16:15
В Волгоградской области открыт сезон борьбы с разведением костровСмотреть фотографии
15:59
В медучреждениях Волгограда проводят учения по борьбе с коронавирусомСмотреть фотографии
15:53
Волгоградский губернатор оценил цветные росписи алтаря Александро-Невского собораСмотреть фотографииCмотреть видео
13:29
Волгоградский «Ротор» определился с поставщиком нового автомобиляСмотреть фотографии
13:16
Школьников Волгограда могут перевести на дистанционное обучение из-за угрозы коронавирусаСмотреть фотографии
12:52
В Волгограде участники массового пикета потребовали амнистии для политзаключенныхСмотреть фотографии
11:23
На рынке в Волгограде изъяли 1,2 тонны подозрительной рыбыСмотреть фотографии
10:42
Волгоградец за день лишился сбережений, дважды поверив мошенникамСмотреть фотографии
10:10
В Волгограде приостановили продажу билетов на матч «Ротора» со «Спартаком-2»Смотреть фотографии
10:04
В Волгограде предпенсионер устроил ДТП на пустой дороге (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
09:46
В Волгограде и Волжском две пассажирки разбили лица в маршруткахСмотреть фотографии
20:45
Из-за коронавируса Россия ограничивает ависообщение с ЕвропойСмотреть фотографии
19:36
В Волжском на стоянке около детского сада в ДТП пострадали женщина с ребенкомСмотреть фотографии
17:52
В Волгограде дочернее предприятие «Газпрома» нанимает телохранителей с наручниками и дубинкамиСмотреть фотографии
17:51
Начальник УФСБ подвел итог антитеррористического учения в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:11
В Краснооктябрьском районе Волгограда деревья-великаны падают на газовые трубы и проводаСмотреть фотографии
15:34
Мусорный полигон под Волгоградом заработал кучу штрафов на миллион рублейСмотреть фотографии
15:01
Сбербанк и Mastercard презентовали первые в России вертикальные короткометражкиСмотреть фотографии
14:58
Жители Волгограда массово жалуются в Роспотребнадзор на обманы в автосалонахСмотреть фотографии
14:56
«Масок нет!»: волгоградцы безуспешно ищут средства защиты от коронавируса в аптекахСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 