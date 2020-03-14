



О временных изменениях, связанных с пересечением российско-казахстанской государственной границы, как сообщает ИА «Высота 102», жителей известило Пограничное управление ФСБ России по Волгоградской области.



«По официальным сведениям казахстанских партнеров, в целях минимизации проникновения на территорию Казахстана коронавируса «COVID-2019», с 00.00 ч. 16 марта 2020 года Республика Казахстан временно приостановит пропуск граждан Российской Федерации, следующих в Казахстан по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении для детей, не достигших 14 лет.



Вместе с тем, граждане Российской Федерации, находящиеся в Казахстане или следующие транзитом через территорию Казахстана в Российскую Федерацию, могут беспрепятственно возвратиться в Россию с тем документом, по которому они выехали ранее.



Пограничное управление ФСБ России по Волгоградской области информирует, что в пунктах пропуска через государственную границу РФ, расположенных на территории Волгоградской области, порядок пропуска граждан останется прежним.



Рекомендуем российским гражданам, планирующим поездку в Казахстан с 16 марта 2020 года, иметь при себе заграничный паспорт гражданина Российской Федерации для въезда в Республику Казахстан», - говорится в официальном сообщении пресс-службы Погрануправления ФСБ по Волгоградской области.

