Федеральные новости

Погрануправление ФСБ разъяснило временный порядок пересечения границы Волгоградской области с Казахстаном

Федеральные новости 14.03.2020 16:30
0
14.03.2020 16:30


О временных изменениях, связанных с пересечением российско-казахстанской государственной границы, как сообщает ИА «Высота 102», жителей известило Пограничное управление ФСБ России по Волгоградской области.

«По официальным сведениям казахстанских партнеров, в целях минимизации проникновения на территорию Казахстана коронавируса «COVID-2019», с 00.00 ч. 16 марта 2020 года Республика Казахстан временно приостановит пропуск граждан Российской Федерации, следующих в Казахстан по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении для детей, не достигших 14 лет.

Вместе с тем, граждане Российской Федерации, находящиеся в Казахстане или следующие транзитом через территорию Казахстана в Российскую Федерацию, могут беспрепятственно возвратиться в Россию с тем документом, по которому они выехали ранее.

Пограничное управление ФСБ России по Волгоградской области информирует, что в пунктах пропуска через государственную границу РФ, расположенных на территории Волгоградской области, порядок пропуска граждан останется прежним.

Рекомендуем российским гражданам, планирующим поездку в Казахстан с 16 марта 2020 года, иметь при себе заграничный паспорт гражданина Российской Федерации для въезда в Республику Казахстан», - говорится в официальном сообщении пресс-службы Погрануправления ФСБ по Волгоградской области.
 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

СПА-салон дома. Проконсультируйтесь со специалистом.

Урны, контейнеры, щетинистое покрытие. 95 50 05; 95 50 06

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.
Федеральные новости
13.03.2020 20:45
Федеральные новости 13.03.2020 20:45
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
12.03.2020 11:27
Федеральные новости 12.03.2020 11:27
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
10.03.2020 16:47
Федеральные новости 10.03.2020 16:47
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
09.03.2020 20:28
Федеральные новости 09.03.2020 20:28
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
04.03.2020 08:43
Федеральные новости 04.03.2020 08:43
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
02.03.2020 10:24
Федеральные новости 02.03.2020 10:24
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
29.02.2020 09:41
Федеральные новости 29.02.2020 09:41
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
27.02.2020 11:37
Федеральные новости 27.02.2020 11:37
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
26.02.2020 14:34
Федеральные новости 26.02.2020 14:34
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
23.02.2020 15:20
Федеральные новости 23.02.2020 15:20
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
21.02.2020 13:45
Федеральные новости 21.02.2020 13:45
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
13.02.2020 19:18
Федеральные новости 13.02.2020 19:18
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
11.02.2020 17:20
Федеральные новости 11.02.2020 17:20
Комментарии 0

0
Далее
Федеральные новости
11.02.2020 14:53
Федеральные новости 11.02.2020 14:53
Комментарии 0

0
Далее
Федеральные новости
07.02.2020 12:35
Федеральные новости 07.02.2020 12:35
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

18:09
Ветеран труда в Волгоградской области победила в суде налоговую инспекцию и прокуратуруСмотреть фотографии
17:32
Волгоградские медики делятся лайфхаками по профилактике коронавирусаСмотреть фотографии
16:30
Погрануправление ФСБ разъяснило временный порядок пересечения границы Волгоградской области с КазахстаномСмотреть фотографии
16:15
В Волгоградской области открыт сезон борьбы с разведением костровСмотреть фотографии
15:59
В медучреждениях Волгограда проводят учения по борьбе с коронавирусомСмотреть фотографии
15:53
Волгоградский губернатор оценил цветные росписи алтаря Александро-Невского собораСмотреть фотографииCмотреть видео
13:29
Волгоградский «Ротор» определился с поставщиком нового автомобиляСмотреть фотографии
13:16
Школьников Волгограда могут перевести на дистанционное обучение из-за угрозы коронавирусаСмотреть фотографии
12:52
В Волгограде участники массового пикета потребовали амнистии для политзаключенныхСмотреть фотографии
11:23
На рынке в Волгограде изъяли 1,2 тонны подозрительной рыбыСмотреть фотографии
10:42
Волгоградец за день лишился сбережений, дважды поверив мошенникамСмотреть фотографии
10:10
В Волгограде приостановили продажу билетов на матч «Ротора» со «Спартаком-2»Смотреть фотографии
10:04
В Волгограде предпенсионер устроил ДТП на пустой дороге (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
09:46
В Волгограде и Волжском две пассажирки разбили лица в маршруткахСмотреть фотографии
20:45
Из-за коронавируса Россия ограничивает ависообщение с ЕвропойСмотреть фотографии
19:36
В Волжском на стоянке около детского сада в ДТП пострадали женщина с ребенкомСмотреть фотографии
17:52
В Волгограде дочернее предприятие «Газпрома» нанимает телохранителей с наручниками и дубинкамиСмотреть фотографии
17:51
Начальник УФСБ подвел итог антитеррористического учения в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:11
В Краснооктябрьском районе Волгограда деревья-великаны падают на газовые трубы и проводаСмотреть фотографии
15:34
Мусорный полигон под Волгоградом заработал кучу штрафов на миллион рублейСмотреть фотографии
15:01
Сбербанк и Mastercard презентовали первые в России вертикальные короткометражкиСмотреть фотографии
14:58
Жители Волгограда массово жалуются в Роспотребнадзор на обманы в автосалонахСмотреть фотографии
14:56
«Масок нет!»: волгоградцы безуспешно ищут средства защиты от коронавируса в аптекахСмотреть фотографии
13:38
Начальника Волгоградского почтамта оштрафовали за ступени без пандусаСмотреть фотографии
13:09
Волгоградцы дали добро на «перестройку» рядом с областной больницейСмотреть фотографии
12:57
В волгоградской больнице после известия о смерти пациента избили врача-реаниматологаСмотреть фотографии
12:48
Администрация Волгоградской области закупает подушки для шеиСмотреть фотографии
11:15
Пасхальный крестный ход в Волгограде не отменят из-за пандемии коронавирусаСмотреть фотографии
11:01
В городе Котельниково Волгоградской области создают современную городскую средуСмотреть фотографии
10:33
В Волгоградской области уже 6000 граждан стали самозанятымиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 