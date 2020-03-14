Общество

В Волгоградской области открыт сезон борьбы с разведением костров

Общество 14.03.2020 16:15
0
14.03.2020 16:15


В связи с установившейся на территории Волгоградской области теплой погодой сотрудники ГУ МЧС России по Волгоградской области начали профилактические рейды, направленные на пресечение правонарушений, связанных с выжиганием сухой травы, мусора и разведением костров. 

Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, особое внимание уделяется территориям населенных пунктов, садоводческих массивов, традиционным местам отдыха граждан на природе. Основная цель рейдов – разъяснительная работа с населением. В случае выявления фактов нарушений требований пожарной безопасности принимаются меры административного воздействия в отношении виновных лиц.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

СПА-салон дома. Проконсультируйтесь со специалистом.

Урны, контейнеры, щетинистое покрытие. 95 50 05; 95 50 06

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.
Общество
14.03.2020 18:09
Общество 14.03.2020 18:09
Комментарии

0
Далее
Общество
14.03.2020 17:32
Общество 14.03.2020 17:32
Комментарии

0
Далее
Общество
14.03.2020 15:53
Общество 14.03.2020 15:53
Комментарии

0
Далее
Общество
14.03.2020 13:29
Общество 14.03.2020 13:29
Комментарии

0
Далее
Общество
14.03.2020 11:23
Общество 14.03.2020 11:23
Комментарии

0
Далее
Общество
13.03.2020 17:52
Общество 13.03.2020 17:52
Комментарии

0
Далее
Общество
13.03.2020 17:51
Общество 13.03.2020 17:51
Комментарии

0
Далее
Общество
13.03.2020 17:11
Общество 13.03.2020 17:11
Комментарии

0
Далее
Общество
13.03.2020 14:58
Общество 13.03.2020 14:58
Комментарии

0
Далее
Общество
13.03.2020 14:56
Общество 13.03.2020 14:56
Комментарии

0
Далее
Общество
13.03.2020 13:38
Общество 13.03.2020 13:38
Комментарии

0
Далее
Общество
13.03.2020 13:09
Общество 13.03.2020 13:09
Комментарии

0
Далее
Общество
13.03.2020 12:48
Общество 13.03.2020 12:48
Комментарии

0
Далее
Общество
13.03.2020 11:15
Общество 13.03.2020 11:15
Комментарии

0
Далее
Общество
13.03.2020 11:01
Общество 13.03.2020 11:01
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

18:09
Ветеран труда в Волгоградской области победила в суде налоговую инспекцию и прокуратуруСмотреть фотографии
17:32
Волгоградские медики делятся лайфхаками по профилактике коронавирусаСмотреть фотографии
16:30
Погрануправление ФСБ разъяснило временный порядок пересечения границы Волгоградской области с КазахстаномСмотреть фотографии
16:15
В Волгоградской области открыт сезон борьбы с разведением костровСмотреть фотографии
15:59
В медучреждениях Волгограда проводят учения по борьбе с коронавирусомСмотреть фотографии
15:53
Волгоградский губернатор оценил цветные росписи алтаря Александро-Невского собораСмотреть фотографииCмотреть видео
13:29
Волгоградский «Ротор» определился с поставщиком нового автомобиляСмотреть фотографии
13:16
Школьников Волгограда могут перевести на дистанционное обучение из-за угрозы коронавирусаСмотреть фотографии
12:52
В Волгограде участники массового пикета потребовали амнистии для политзаключенныхСмотреть фотографии
11:23
На рынке в Волгограде изъяли 1,2 тонны подозрительной рыбыСмотреть фотографии
10:42
Волгоградец за день лишился сбережений, дважды поверив мошенникамСмотреть фотографии
10:10
В Волгограде приостановили продажу билетов на матч «Ротора» со «Спартаком-2»Смотреть фотографии
10:04
В Волгограде предпенсионер устроил ДТП на пустой дороге (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
09:46
В Волгограде и Волжском две пассажирки разбили лица в маршруткахСмотреть фотографии
20:45
Из-за коронавируса Россия ограничивает ависообщение с ЕвропойСмотреть фотографии
19:36
В Волжском на стоянке около детского сада в ДТП пострадали женщина с ребенкомСмотреть фотографии
17:52
В Волгограде дочернее предприятие «Газпрома» нанимает телохранителей с наручниками и дубинкамиСмотреть фотографии
17:51
Начальник УФСБ подвел итог антитеррористического учения в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:11
В Краснооктябрьском районе Волгограда деревья-великаны падают на газовые трубы и проводаСмотреть фотографии
15:34
Мусорный полигон под Волгоградом заработал кучу штрафов на миллион рублейСмотреть фотографии
15:01
Сбербанк и Mastercard презентовали первые в России вертикальные короткометражкиСмотреть фотографии
14:58
Жители Волгограда массово жалуются в Роспотребнадзор на обманы в автосалонахСмотреть фотографии
14:56
«Масок нет!»: волгоградцы безуспешно ищут средства защиты от коронавируса в аптекахСмотреть фотографии
13:38
Начальника Волгоградского почтамта оштрафовали за ступени без пандусаСмотреть фотографии
13:09
Волгоградцы дали добро на «перестройку» рядом с областной больницейСмотреть фотографии
12:57
В волгоградской больнице после известия о смерти пациента избили врача-реаниматологаСмотреть фотографии
12:48
Администрация Волгоградской области закупает подушки для шеиСмотреть фотографии
11:15
Пасхальный крестный ход в Волгограде не отменят из-за пандемии коронавирусаСмотреть фотографии
11:01
В городе Котельниково Волгоградской области создают современную городскую средуСмотреть фотографии
10:33
В Волгоградской области уже 6000 граждан стали самозанятымиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 