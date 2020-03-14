В Волгоградской области открыт сезон борьбы с разведением костров





В связи с установившейся на территории Волгоградской области теплой погодой сотрудники ГУ МЧС России по Волгоградской области начали профилактические рейды, направленные на пресечение правонарушений, связанных с выжиганием сухой травы, мусора и разведением костров.





Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, особое внимание уделяется территориям населенных пунктов, садоводческих массивов, традиционным местам отдыха граждан на природе. Основная цель рейдов – разъяснительная работа с населением. В случае выявления фактов нарушений требований пожарной безопасности принимаются меры административного воздействия в отношении виновных лиц.