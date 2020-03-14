



Министерство просвещения направило во все регионы страны рекомендации по усилению мер санитарно-эпидемиологического контроля в детских садах, школах, организациях среднего профессионального образования и дополнительного образования детей, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ведомство. Рекомендовано при необходимости переводить образовательный процесс временно на дистанционную форму обучения. Рекомендации даны в связи с необходимостью принятия мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и защите здоровья детей.

О реакции комитета образования Волгоградской области на полученные сверху рекомендации пока ничего не известно.