Фото Роспотребнадзор РФ
Здравоохранение 14.03.2020 13:16
0
14.03.2020 13:16
Министерство просвещения направило во все регионы страны рекомендации по усилению мер санитарно-эпидемиологического контроля в детских садах, школах, организациях среднего профессионального образования и дополнительного образования детей, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ведомство. Рекомендовано при необходимости переводить образовательный процесс временно на дистанционную форму обучения. Рекомендации даны в связи с необходимостью принятия мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и защите здоровья детей.
О реакции комитета образования Волгоградской области на полученные сверху рекомендации пока ничего не известно.
Реклама
В медучреждениях Волгограда проводят учения по борьбе с коронавирусом14.03.2020 15:59
Здравоохранение 14.03.2020 15:59
В Волгоградской области открыли «горячую линию» по коронавирусу11.03.2020 14:39
Здравоохранение 11.03.2020 14:39
Волгоградские эпидемиологи за 4 часа научились определять коронавирус11.03.2020 12:11
Здравоохранение 11.03.2020 12:11
Роскомнадзор разъяснил, законно ли использование тепловизоров для измерения температуры работников11.03.2020 10:59
Здравоохранение 11.03.2020 10:59
В Волгоградской области из-за вируса закрыли школу10.03.2020 16:13
Здравоохранение 10.03.2020 16:13
В филиале ООО «Капитал МС» в Волгоградской области внедряют медиативные подходы во внесудебном урегулировании конфликтов в системе здравоохранения10.03.2020 08:59
Здравоохранение 10.03.2020 08:59
В Волгограде проверят клинику покойного врача09.03.2020 20:25
Здравоохранение 09.03.2020 20:25
В Волгоградской области райбольницу «осудили» за отсутствие каталки для больных06.03.2020 13:29
Здравоохранение 06.03.2020 13:29
Главврач Волгоградской скорой медицинской помощи возглавил больницу Фишера05.03.2020 16:30
Здравоохранение 05.03.2020 16:30
Всплеск ожоговых травм у детей фиксируют волгоградские врачи03.03.2020 20:17
Здравоохранение 03.03.2020 20:17
Сбербанк поможет волгоградским врачам заполнять медицинские протоколы голосом03.03.2020 16:34
Здравоохранение 03.03.2020 16:34
В аптеках Волгоградской области 100 раз завышали цены на лекарства28.02.2020 14:38
Здравоохранение 28.02.2020 14:38
Сельский Дом культуры в Волгоградской области озадачили на 12 месяцев27.02.2020 09:35
Здравоохранение 27.02.2020 09:35
В Волгоградской области определились с суммами штрафов за распространение снюсов19.02.2020 12:57
Здравоохранение 19.02.2020 12:57
В Волгоградской области волна простуд и гриппа пошла на спад18.02.2020 08:31
Здравоохранение 18.02.2020 08:31
Реклама