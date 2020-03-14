Происшествия

Волгоградец за день лишился сбережений, дважды поверив мошенникам

Происшествия 14.03.2020 10:42
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14.03.2020 10:42


Дважды в течение дня 49-летний житель Волгограда пострадал от телефонных мошенников, «подарив» им свои сбережения. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, клиенту двух разных банков позвонили лжесотрудники службы безопасности кредитных учреждений. Они сообщили волгоградцу, что по его счетам замечены подозрительные операции, посоветовав перевести сбережения на «безопасный» счет.
Примечательно, что такие звонки мужчина получил в один день. В обоих случаях доверчивый гражданин выполнил все под диктовку аферистов. В результате с одной карты у него списали 180 тысяч рублей, а с другой – 104 тысячи рублей. 
Всего за прошедшие сутки зарегистрировано 13 таких заявлений от граждан, пострадавших от действий лжесотрудников банков. В результате обмана граждане лишились в общей сложности миллиона рублей.

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