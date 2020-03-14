В Волгограде приостановили продажу билетов на матч «Ротора» со «Спартаком-2»

Спорт 14.03.2020 10:10
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14.03.2020 10:10
Этой грустной новостью делятся друг с другом болельщики, которые пользовались популярным онлайн сервисом по продаже билетов на матчи «Ротора».
Как сообщает ИА «Высота 102», сервис не продает билеты на будущий домашний матч «Ротора» на «Волгоград Арене» со «Спартаком-2», который должен состояться 22 марта. Пока официальных объяснений от клуба не поступало. Однако болельщики предполагают, что, возможно, это связано с эпидемией коронавируса.
«Наверное, «Ротор» да и другие клубы будут доигрывать с пустыми трибунами. Жаль. Так ждали продолжения сезона, а теперь вообще все неопределенно», - делятся болельщики.
Напомним, завтра «Ротор» должен играть в Химках с ярославским «Шинником». Пока сообщений о том, что матч может пройти при пустых трибунах, не поступало.
На фото: полные болельщиками трибуны могут остаться в прошлом.
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