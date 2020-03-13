Из-за коронавируса Россия ограничивает ависообщение с Европой

Авиаперевозки прекращаются с территории России на территорию стран-членов Европейского Союза и в обратном направлении, за исключением:
- регулярных рейсов Москва – столица страны-члена Евросоюза (и обратно), осуществляемых через международный аэропорт Шереметьево (терминал F);
- чартерных рейсов, при условии перевозки в указанные страны их граждан и граждан иных стран и в Россию граждан РФ до полного вывоза указанных граждан в их страны.
С территории РФ на территорию Швейцарской Конфедерации и в обратном направлении, за исключением:
- регулярных рейсов Москва – Женева (и обратно), осуществляемых через международный аэропорт Шереметьево (терминал F);
- чартерных рейсов, при условии перевозки в Швейцарию ее граждан и граждан иных стран и в Россию граждан РФ до полного вывоза указанных граждан в их страны.
С территории РФ на территорию Норвегии и в обратном направлении, за исключением:
- регулярных рейсов Москва – Осло (и обратно), осуществляемых через международный аэропорт Шереметьево (терминал F);
- чартерных рейсов, при условии перевозки в Норвегию ее граждан и граждан иных стран и в Российскую Федерацию граждан России до полного вывоза указанных граждан в их страны.