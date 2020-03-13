Общество

Из-за коронавируса Россия ограничивает ависообщение с Европой

Общество 13.03.2020 20:45
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13.03.2020 20:45


Россия временно ограничивает пассажирские воздушные перевозки с 00 часов 00 минут 16 марта по московскому времени, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на оперативный штаб правительства. Решение принято в целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции на территории страны. 

Авиаперевозки прекращаются с территории России на территорию стран-членов Европейского Союза и в обратном направлении, за исключением:

- регулярных рейсов Москва – столица страны-члена Евросоюза (и обратно), осуществляемых через международный аэропорт Шереметьево (терминал F);

- чартерных рейсов, при условии перевозки в указанные страны их граждан и граждан иных стран и в Россию граждан РФ до полного вывоза указанных граждан в их страны.

С территории РФ на территорию Швейцарской Конфедерации и в обратном направлении, за исключением:
- регулярных рейсов Москва – Женева (и обратно), осуществляемых через международный аэропорт Шереметьево (терминал F);

- чартерных рейсов, при условии перевозки в Швейцарию ее граждан и граждан иных стран и в Россию граждан РФ до полного вывоза указанных граждан в их страны.

С территории РФ на территорию Норвегии и в обратном направлении, за исключением:
- регулярных рейсов Москва – Осло (и обратно), осуществляемых через международный аэропорт Шереметьево (терминал F);

- чартерных рейсов, при условии перевозки в Норвегию ее граждан и граждан иных стран и в Российскую Федерацию граждан России до полного вывоза указанных граждан в их страны.

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