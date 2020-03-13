Происшествия 13.03.2020 19:36
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13.03.2020 19:36
В Волжском на улице Горького в ДТП с участием трех машин травмы получили женщина с ребенком. Как рассказали ИА «Высота 102» очевидцы, молодая мама забрала ребенка из детского сада и стала выезжать со стоянки на улицу Горького на «десятке». В это время по дороге двигался «Фольксваген Джета». Женщина не заметила иномарку, в результате столкновения «Фольксваген» вылетел на встречку и на левой обочине остановился прямо перед деревом. «Десятка» же от столкновения задела стоящую «Ладу Гранту». В ГУ МВД по Волгоградской области уточнили, что женщина с ребенком самостоятельно уехали в больницу.
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