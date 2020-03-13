Начальник УФСБ подвел итог антитеррористического учения в Волгограде





Задачи проведенного сегодня в Волгограде антитеррористического учения решены в полном объеме, цели достигнуты, об этом, как сообщает ИА «Высота 102», заявил руководитель Оперативного штаба, начальник УФСБ России по Волгоградской области генерал-майор Игорь Голдобин. В учении были задействованы силы и средства объединенной группировки Оперативного штаба в Волгоградской области, а также оперативная группа муниципального образования.

Как сообщалось ранее, антитеррористическое учение по теме: «Организация и проведение мероприятий по пресечению террористического акта на объекте органов власти» проведено в соответствии с планом проведения на 2020 год.



