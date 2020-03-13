Волгоградцы дали добро на «перестройку» рядом с областной больницей

Общество 13.03.2020 13:09
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13.03.2020 13:09
Участники общественных обсуждений одобрили проект обновления территории возле Волгоградской областной больницы №1. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, к медучреждению организуют дополнительные проезды со стороны улиц Рокоссовского и Бурейской. Также предполагается реконструкция переезда через трамвайные пути со стороны улицы Ангарской и строительство разворотной площадки для автомобилей возле главного входа в учреждение. Кроме того, в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на пешеходной зоне рядом с трамвайными путями запланированы работы по благоустройству. Власти готовятся заменить тротуарное покрытие, установить поливочный водопровод, фонари и малые архитектурные формы.
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