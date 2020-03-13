Общество

В Краснооктябрьском районе Волгограда деревья-великаны падают на газовые трубы и провода

Общество 13.03.2020 17:11
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13.03.2020 17:11


Второе по счету с конца февраля огромное дерево рухнуло возле двухэтажек в поселке Металлургов. Как сообщили ИА «Высота 102» жильцы домов, в конце февраля сухой высокий тополь упал на газовую трубу рядом с домом №48 по улице капитана Тряскина, накануне другое дерево свалилось перед подъездом дома №4, порвав линию электропередачи. «Когда стали пилить дерево, то увидели, что ствол внутри гнилой», - рассказывают жители.
Обитатели поселка чувствуют себя предсказателями, потому что неоднократно сообщали в управляющую компанию об угрозе падения старых зеленых насаждений. 
«Вокруг наших домов таких высохших тополей более десятка. Несколько лет мы требуем от УК спилить их, но реакции «ноль». Вчера был слабый ветер, но очередной тополь рухнул. Какое дерево будет следующим? И не убьет ли оно человека?», - переживают жильцы.
Информагентство попыталось взять комментарий в УК «Жемчужина». Однако телефоны в офисе организации не отвечают.
Жители Красноармейского района Волгограда недавно столкнулись с обратной ситуацией – из-за чрезмерной активности коммунальщиков. Вместо омолаживающей обрезки, на которую дала разрешение администрация района, сотрудники УК под корень спилили несколько здоровых тополей. Организации грозит административный штраф.


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