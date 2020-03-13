



О том, что Пасхальный крестный ход обязательно пройдет в Волгограде, несмотря на вирусы, заявили в Волгоградской епархии, сообщает ИА «Высота 102». «Никакой причины для отмены в Волгограде крестного хода на Пасху нет. Подходит к концу вторая неделя Великого Поста, а в Волгоградской епархии уже началась подготовка к общегородскому Пасхальному крестному ходу. Крестный ход – это не только форма совместной молитвы, но и мощное духовное лекарство, к которому наши благочестивые предки прибегали и в праздники, и во времена эпидемий и моровых поветрий. И этим спасались. Крестный ход освящает местность, по которой он проходит, сам воздух и, конечно людей, которые им идут. Именно поэтому он является праздником для жителей тех мест, где совершается крестное шествие. И на Пасху верующие Волгоградской епархии, как и в прошлом году, выйдут на общегородской крестный ход славить Христа Воскресшего. Потому что, где Христос, там не может быть никакой нечистоты», - отметили в пресс-службе Волгоградской епархии, подчеркнув, что, например, крестным ходом с иконой Казанской Божией Матери была остановлена чума в Москве, а с заступничеством чудотворных икон Богородицы, пронесенных крестными ходами, связано прекращение эпидемии во многих городах России: в Ярославле, Рыбинске, Казани.







