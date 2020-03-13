Экономика

В Волгоградской области уже 6000 граждан стали самозанятыми

Экономика 13.03.2020 10:33
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13.03.2020 10:33


Число участников эксперимента по налоговому режиму для самозанятых в Волгоградской области достигло 6 тысяч человек. Об этом ИА "Высота 102" сегодня сообщили в УФНС России по Волгоградской области.
Налоговые органы отмечают интерес граждан региона к легализации доходов и возможности попробовать свои силы в предпринимательской деятельности без открытия ИП. Отметим, что в середине января самозанятых в Волгоградской области составляло чуть более 1000 человек.
Ведомство напоминает, что зарегистрироваться в качестве плательщика нового специального налогового режима можно с помощью мобильного приложения "Мой налог", которое полностью обеспечивает взаимодействие между самозанятыми и налоговыми органами. 
При регистрации в качестве самозанятых граждане освобождаются от подачи налоговой отчетности, применения контрольно-кассовой техники, уплаты страховых взносов, получая возможность легализации своего бизнеса. При этом плательщики налога на профессиональный доход являются участниками системы обязательного медицинского страхования и могут получать бесплатную медицинскую помощь.
Воспользоваться данным налоговым режимом могут физические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие реализацию собственных товаров (работ, услуг, имущественных прав) без наемных работников, доход которых от этой деятельности не превышает 2,4 млн рублей в год. Более подробно о специальном налоговом режиме можно узнать на официальном сайте ФНС России. 

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