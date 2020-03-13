Происшествия

В Волгограде в ДТП с экскаватором-погрузчиком пострадал водитель легковушки

Происшествия 13.03.2020 10:13
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13.03.2020 10:13


Водитель автомобиля "ВАЗ-21102" пострадал при столкновении с экскаватором-погрузчиком в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, накануне 20-летний водитель легковушки на проспекте им. Маршала Жукова совершил столкновение с экскаватором-погрузчиком под управлением 39-летнего водителя. В результате ДТП водитель легкового автомобиля с травмой головы был доставлен в больницу.

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