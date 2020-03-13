Без паники: в Волгограде проходит антитеррористическое учение





Антитеррористическое учение по теме: «Организация и проведение мероприятий по пресечению террористического акта на объекте органов власти» проходит сегодня в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в областном Оперативном штабе, учение проходит в соответствии с планом проведения антитеррористических учений на 2020 год.

Жителей Волгограда и области призвали с пониманием отнестись к возможным временным ограничениям передвижения, связанным с отработкой задач учения, и не поддаваться ложным слухам, домыслам. Заслуживающая внимания граждан информация будет представляться незамедлительно, отметили в штабе.











