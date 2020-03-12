Происшествия 12.03.2020 20:55
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12.03.2020 20:55
Сегодня двое осужденных 64 и 66 лет скончались от отравления продуктами горения в результате пожара в лечебно-исправительном учреждении №23, расположенном на окраине Урюпинска. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФСИН России по Волгоградской области, возгорание в комнате хранения личных вещей осужденных с последующим задымлением санитарной части, в которой находилось 14 человек, произошло в 03:40. Площадь возгорания составила 6 квадратных метров.
Все осужденные были эвакуированы в изолированный участок медико-санитарной части. В 03:46, т.е уже через 6 минут, пожар удалось локализовать силами ведомственной пожарной охраны учреждения. В медицинской части находились осужденные, больные тяжелыми заболеваниями, в том числе туберкулезом. Состояние двоих мужчин преклонного возраста от дыма резко ухудшилось. Их пытались спасти, но реанимационные мероприятия результатов не дали - они скончались.
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