



Волгоградцы стали чаще пополнять транспортные карты «ВОЛНА» с помощью сервисов Сбербанка. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волгоградского отделения Сбербанка, количество пополнений через сервисы и устройства самообслуживания банка по итогам 2019 года увеличилось более чем в 6 раз: с 93 тысяч платежей в 2018 году до 578 тысяч в 2019.

Всего в Волгоградской области действует более 250 тыс. транспортных карт. По данным Волгоградского отделения Сбербанка, каждая 7 карта «ВОЛНА» пополняется через банкоматы банка или Сбербанк Онлайн не менее 2 раз в месяц.

Чаще всего волгоградцы выбирают интернет-банк Сбербанк Онлайн и одноименное мобильное приложение для зачисления средств на карту. В настоящий момент ежемесячно с помощью онлайн сервиса банка проходит более 66 тыс. платежей на «ВОЛНУ» в общем объеме 20 млн. рублей.

Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка: «Сбербанк в Волгограде совместно с МКП «Городской центр управления пассажирскими перевозками» продолжает развивать систему безналичной оплаты проезда в общественном транспорте, создавая комфортные условия для пассажиров. Сегодня жителям города достаточно иметь под рукой смартфон, чтобы за считанные минуты пополнить баланс транспортной карты».



