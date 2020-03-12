В Волгограде черные копатели наткнулись на «левый» водопровод





Несколько объектов в Красноармейском районе Волгограда некоторое время оставались без холодной воды, пока ликвидировали незаконную врезку в водопровод. Как сообщили ИА «Высота 102» в ООО «Концессии водоснабжения», в компанию обратился владелец столовой по адресу ул. Шиллера, 6 с жалобой на низкое давление в водопроводной сети. Чтобы разобраться с проблемой, инспекция сбыта концессий провела ряд обследований и обнаружила на территории бывшего ОАО «Вторчермет» самовольно смонтированный участок водопроводной трубы диаметром 40 мм, вглухую подключенный к бесхозным сетям.

Предположительно, водоснабжение по нелегальной врезке осуществлялось на производственное предприятие, расположенное на огороженной территории в затоне реки Волга.

Обнаружить нелегальное водопользование удалось благодаря черным копателям, искавшим на территории бывшего «Вторчермета» металлы. Во время раскопок они повредили нелегальный трубопровод, который пришлось чинить самовольщику. Благодаря свежему разрытию его и обнаружили. Теперь нарушителей ждут серьезные финансовые санкции.



