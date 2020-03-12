Житель Волгоградской области "прокутил" чужие деньги в Европе и сел на 4 года

46-летнего местного жителя Виталия Новомлинцева виновным в инкриминируемом преступлении и приговорил его к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима. Несколько лет назад он получил путем обмана от жителя г.Михайловки и его дочери 82,5 тысячи евро, пообещав доставить из Германии грузовой автомобиль с полуприцепом.

Однако своих обязательств мужчина не исполнил, а полученную валюту потратил.

С ноября 2016 года по июнь 2019 года Новомлинцев находился в международном розыске.

21 июня 2019 года он был задержан в Польше, после чего экстрадирован в Российскую Федерацию.