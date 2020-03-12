Житель Волгоградской области "прокутил" чужие деньги в Европе и сел на 4 года

Расследования 12.03.2020 11:39
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12.03.2020 11:39
В Волгоградской области вступил в законную силу приговор по уголовному делу о мошенничестве при поставке транспортных средств. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в конце прошлого года Михайловский суд признал 46-летнего местного жителя Виталия Новомлинцева виновным в инкриминируемом преступлении и приговорил его к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима. Несколько лет назад он получил путем обмана от жителя г.Михайловки и его дочери 82,5 тысячи евро, пообещав доставить из Германии грузовой автомобиль с полуприцепом. Однако своих обязательств мужчина не исполнил, а полученную валюту потратил. С ноября 2016 года по июнь 2019 года Новомлинцев находился в международном розыске. 21 июня 2019 года он был задержан в Польше, после чего экстрадирован в Российскую Федерацию.
Расследование уголовного дела проводилось ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области. Вину в инкриминируемом деянии Новомлинцев не признал и оспорил приговор суда первой инстанции в апелляционном порядке, посчитав его чрезмерно суровым.
Однако облсуд оставил приговор городского суда в силе.
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