"Это вам не волшебная палочка": депутаты Волгоградской облдумы "благословили" поправки в Конституцию
Политика 12.03.2020 11:27
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12.03.2020 11:27
Сегодня депутаты Волгоградской облдумы одобрили изменения Конституции РФ. Об этом сообщает корреспондент ИА «Высота 102». Свою позицию сначала обозначили руководители всех фракций. В частности, единороссы заявили, что работа над поправками "приняла всенародный характер". Член фракции "ЕР" Александр Осипов добавил, что "Конституция - не волшебная палочка" и всех проблем не решит. Но избавит от многих законодательных противоречий, считает депутат.
По мнению депутата от партии власти, председателя комиссии по реализации нацпроектов Олега Савченко президент России прекратил дискуссии по ряду вопросов, вокруг которых были спекуляции. Это и суверенитет страны, который, согласно поправкам, является незыблемым, и государствообращующий статус русского языка. «Очень четкое, правильное и своевременное понимание сформулировано по вопросу семейных ценностей. Брак – это союз мужчины и женщины. Споры на эту тему заводят многие страны в тупик. Владимир Путин поставил точку в этом вопросе», - считает Олег Савченко.
Коммунисты заявили, что не будут голосовать "за", так как многие поправки КПРФ в Госдуме отклонили. Руководитель фракции "Справедливой России" Дмитрий Калашников поддержал документ о внесении изменении в Конституцию. "Не бывает идеальных решений, которые бы всех устроили. Из 40 поправок нашей фракции в Госдуме одобрили только 13. Но мы все равно поддерживаем закон в целом". Одобрили правки основного закона страны также фракции ЛДПР и "Партии пенсионеров". В целом за изменения Конституции проголосовали 30 депутатов, четверо - воздержались.
Сенсаций не случилось. Однако без небольшой интриги все-таки не обошлось. На заседание областной думы не пришел член фракции КПРФ, председатель комиссии по депутатской этике и противодействию коррупции Евгений Шаманаев и не принял участие в консолидированном голосовании своих однопартийцев.
Ранее, напомним, федеральный закон об изменениях в Конституцию России был одобрен Государственной Думой РФ и Советом Федерации РФ.
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