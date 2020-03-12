Политика

"Это вам не волшебная палочка": депутаты Волгоградской облдумы "благословили" поправки в Конституцию

Политика 12.03.2020 11:27
0
12.03.2020 11:27




Сегодня депутаты Волгоградской облдумы одобрили изменения Конституции РФ. Об этом сообщает корреспондент ИА «Высота 102». Свою позицию сначала обозначили руководители всех фракций. В частности, единороссы заявили, что работа над поправками "приняла всенародный характер". Член фракции "ЕР" Александр Осипов добавил, что "Конституция - не волшебная палочка" и всех проблем не решит. Но избавит от многих законодательных противоречий, считает депутат. 
По мнению депутата от партии власти, председателя комиссии по реализации нацпроектов Олега Савченко президент России прекратил дискуссии по ряду вопросов, вокруг которых были спекуляции. Это и суверенитет страны, который, согласно поправкам, является незыблемым, и государствообращующий статус русского языка. «Очень четкое, правильное и своевременное понимание сформулировано по вопросу семейных ценностей. Брак – это союз мужчины и женщины. Споры на эту тему  заводят  многие страны в тупик.  Владимир Путин поставил точку в этом вопросе», - считает Олег Савченко.
Коммунисты заявили, что не будут голосовать "за", так как многие поправки КПРФ в Госдуме отклонили. Руководитель фракции "Справедливой России" Дмитрий Калашников поддержал документ о внесении изменении в Конституцию. "Не бывает идеальных решений, которые бы всех устроили. Из 40 поправок нашей фракции в Госдуме одобрили только 13. Но мы все равно поддерживаем закон в целом". Одобрили правки основного закона страны также фракции ЛДПР и "Партии пенсионеров". В целом за изменения Конституции проголосовали 30 депутатов, четверо - воздержались. 
Сенсаций не случилось. Однако без небольшой интриги все-таки не обошлось. На заседание областной думы не пришел член фракции КПРФ, председатель комиссии по депутатской этике и противодействию коррупции Евгений Шаманаев и не принял участие в консолидированном голосовании своих однопартийцев. 
Ранее, напомним, федеральный закон об изменениях в Конституцию России  был одобрен Государственной Думой РФ и Советом Федерации РФ.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

СПА-салон дома. Проконсультируйтесь со специалистом.

Урны, контейнеры, щетинистое покрытие. 95 50 05; 95 50 06

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.
Политика
12.03.2020 10:20
Политика 12.03.2020 10:20
Комментарии

0
Далее
Политика
12.03.2020 09:47
Политика 12.03.2020 09:47
Комментарии

0
Далее
Политика
11.03.2020 16:52
Политика 11.03.2020 16:52
Комментарии

0
Далее
Политика
11.03.2020 12:47
Политика 11.03.2020 12:47
Комментарии

0
Далее
Политика
11.03.2020 12:30
Политика 11.03.2020 12:30
Комментарии

0
Далее
Политика
11.03.2020 10:38
Политика 11.03.2020 10:38
Комментарии

0
Далее
Политика
10.03.2020 15:18
Политика 10.03.2020 15:18
Комментарии

0
Далее
Политика
10.03.2020 14:59
Политика 10.03.2020 14:59
Комментарии

0
Далее
Политика
05.03.2020 20:34
Политика 05.03.2020 20:34
Комментарии

0
Далее
Политика
04.03.2020 14:55
Политика 04.03.2020 14:55
Комментарии

0
Далее
Политика
02.03.2020 18:59
Политика 02.03.2020 18:59
Комментарии

0
Далее
Политика
02.03.2020 16:20
Политика 02.03.2020 16:20
Комментарии

0
Далее
Политика
02.03.2020 15:22
Политика 02.03.2020 15:22
Комментарии

0
Далее
Политика
02.03.2020 12:04
Политика 02.03.2020 12:04
Комментарии

0
Далее
Политика
29.02.2020 14:58
Политика 29.02.2020 14:58
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:03
В волгоградских банках не успевают менять «ценники» на валютуСмотреть фотографии
14:19
Под Волгоградом зачинщику драки в баре дали год строгого режимаСмотреть фотографии
14:02
Коронавирус в Волгоград рейсом «Аэрофлота» из Москвы могла завезти гражданка КореиСмотреть фотографии
13:24
Перевозчик задержанного под Волгоградом 9-миллионного груза стал фигурантом уголовного делаСмотреть фотографии
13:14
В Сбербанк Онлайн теперь можно вложить деньги в ПИФыСмотреть фотографии
13:01
В Волгограде бывший директор УК со своей матерью нажились на фиктивном ремонте домаСмотреть фотографии
12:54
В Волгограде устанавливают стеклянный саркофаг для бронекатераСмотреть фотографии
12:31
В Волгограде нашлась работа с зарплатой в 220 тысяч рублейСмотреть фотографии
11:52
В Волгограде чернокожего студента задержали за наркоторговлюСмотреть фотографии
11:39
Житель Волгоградской области "прокутил" чужие деньги в Европе и сел на 4 годаСмотреть фотографии
11:27
"Это вам не волшебная палочка": депутаты Волгоградской облдумы "благословили" поправки в КонституциюСмотреть фотографииCмотреть видео
11:19
ПАО «Волгоградэнергосбыт» напомнит о долгахСмотреть фотографии
11:01
На телеграм-каналы генерал-лейтенанту пожаловался депутат Волгоградской облдумыСмотреть фотографииCмотреть видео
10:32
Начальник ГУ МВД по Волгоградской области удручил депутатов докладом о криминогенной обстановкеСмотреть фотографии
10:20
В Волгограде три пикетчика попытались воздействовать на разум депутатов перед одобрением поправок в КонституциюСмотреть фотографии
10:19
Под Волгоградом застройщика подозревают в хищении 3 миллионов у дольщиковСмотреть фотографии
10:14
В Волгоградской области машина с пьяным водителем вылетела в кюветСмотреть фотографии
09:47
Вопрос о переводе времени оперативно «упаковали» в постановление Волгоградской облдумыСмотреть фотографии
09:41
Закупка авто для волгоградских чиновников заблокирована во второй разСмотреть фотографии
09:24
В Волгограде выявили подпольную нарколабораториюСмотреть фотографии
08:36
Власти Волжского предупредили о новых пробках на мосту через ГЭССмотреть фотографии
20:09
Госзаказ на строительство плотин в Волгоградской области на полмиллиарда рублей вызвал вопросыСмотреть фотографии
17:06
Футбольного фаната арестовали в Волгограде за пиротехнику на матче «Ротора» и «Нефтехимика»Смотреть фотографии
16:56
Волгоградские налоговики дали совет льготникам по имущественным налогамСмотреть фотографии
16:52
С космической скоростью: члены Совета федерации проголосовали за поправки к КонституцииСмотреть фотографии
16:46
«Не берите в долг и не паникуйте»: волгоградский экономист посоветовал, как пережить обвал рубляСмотреть фотографииCмотреть видео
16:38
В Волгограде жильцы пятиэтажки ждут помощи после утечки газа в подъездеСмотреть фотографии
16:24
В Волгоградской области ожидают первую весеннюю грозу и ураганСмотреть фотографии
16:10
Экс-сотрудник жилищной инспекции Волгограда идет под суд за взятки от УКСмотреть фотографии
14:39
В Волгоградской области открыли «горячую линию» по коронавирусуСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 