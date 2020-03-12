В Волгоградской области машина с пьяным водителем вылетела в кювет

Происшествия 12.03.2020 10:14
0
12.03.2020 10:14
В Еланском районе Волгоградской области пьяный водитель и его пассажир попали в больницу после ДТП. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне 28-летний нетрезвый мужчина сел за руль «ВАЗ-21214». Около трех часов дня машина, двигаясь по объездной дороге со стороны ул. п. Красный №2 в сторону ул. Пионерской в р.п. Елань, на 2 км. выехала на обочину и опрокинулась в кювет. Водитель и 37-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести.
Реклама
В Волгограде чернокожего студента задержали за наркоторговлю12.03.2020 11:52
Происшествия 12.03.2020 11:52
Под Волгоградом застройщика подозревают в хищении 3 миллионов у дольщиков12.03.2020 10:19
Происшествия 12.03.2020 10:19
В Волгограде выявили подпольную нарколабораторию12.03.2020 09:24
Происшествия 12.03.2020 09:24
Футбольного фаната арестовали в Волгограде за пиротехнику на матче «Ротора» и «Нефтехимика»11.03.2020 17:06
Происшествия 11.03.2020 17:06
В Волгограде жильцы пятиэтажки ждут помощи после утечки газа в подъезде11.03.2020 16:38
Происшествия 11.03.2020 16:38
В Волгоградской области ревнивец после 8 марта пытался сжечь дом экс-супруги10.03.2020 10:50
Происшествия 10.03.2020 10:50
В Волгограде иномарка вылетела на встречку: пострадали четыре человека (ВИДЕО)10.03.2020 10:01
Происшествия 10.03.2020 10:01
В Волгограде пойму реки Царица заволокло дымом10.03.2020 09:37
Происшествия 10.03.2020 09:37
В Волгоградской области курильщик заживо сгорел на пожаре10.03.2020 09:15
Происшествия 10.03.2020 09:15
В Волгограде сожгли две иномарки семьи владельца маршруток09.03.2020 10:27
Происшествия 09.03.2020 10:27
Появилось видео новой аварии на злополучном перекрестке в центре Волгограда09.03.2020 09:59
Происшествия 09.03.2020 09:59
Злополучный перекрёсток в центре Волгограда снова «притянул» ДТП08.03.2020 20:13
Происшествия 08.03.2020 20:13
В Волгограде выясняют обстоятельства получения травмы пассажиром автобуса08.03.2020 13:34
Происшествия 08.03.2020 13:34
На злополучном перекрестке в Волгограде 19-летний водитель устроил ДТП с четырьмя автомобилями (ВИДЕО)08.03.2020 10:36
Происшествия 08.03.2020 10:36
В Волгограде горит пойма Царицы07.03.2020 15:19
Происшествия 07.03.2020 15:19
Реклама